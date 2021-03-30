 

Валентина Терешкова внесёт в Госдуму законопроект о полном запрете на оружие для гражданских

30.03.2021, 22:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутат Государственной думы от “Единой России” Валентина Терешкова объявила о том, что завтра же утром внесёт в нижнюю палату парламента законопроект, который предусматривает полный запрет на оборот оружия в России у гражданских лиц, включая охотников.

Такой документ она разработала из-за стрельбы в Мытищах.

– Меня, как и всех россиян, глубоко поразило происходящее сегодня в Мытищах, – рассказала она на срочно созванной пресс-конференции в ТАСС. – Не скрою, поразило настолько, что я в свои 84 года села за стол, взяла перо и разработала законопроект, который завтра же с утра повезу в Верховный Совет… В Государственную думу, я имею в виду. Все россияне поддержат.

Документ состоит из 3 разделов и 19 глав, в общей сложности вносящих поправки в 14 действующих законов и вводящих 6 новых законов, в том числе 3 статьи в УК. Законопроект изложен на 184 страницах, полностью подготовленных к первому чтению.

По словам Терешковой, она уже успела согласовать документ с главами фракций и нет сомнений в том, что он будет принят в ближайшее время.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Майклу Калви не разрешили снять с ноги электронный браслет для проведения МРТ опухоли

07.11 / МакSим: «Да, я пила» – Личное мнение

14.01 / Участникам The Beatles присвоили звание народных артистов Республики Дагестан

05.03 / Ученые создали способные восстановить зрение слепым искусственные имплантаты сетчатки

08.12 / «Сибур» объяснил покупку Шамаловым акций компании за 100 долларов

22.03 / Мнение: Как Латвия променяла свою промышленность на шествие памяти служащих СС…

22.03 / В России появятся хлеб и мясо из насекомых

16.08 / Мнение: Митинги в Минске. 16.08.2020

09.09 / Наталья Гольденберг, Ирина Мартыненко, Наталья Туровникова и другие гости вечеринки в Музее Москвы

06.08 / Эксперты рассказали о причинах искаженного восприятия человеком отражения в зеркале

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)