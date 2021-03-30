Валентина Терешкова внесёт в Госдуму законопроект о полном запрете на оружие для гражданских

Депутат Государственной думы от “Единой России” Валентина Терешкова объявила о том, что завтра же утром внесёт в нижнюю палату парламента законопроект, который предусматривает полный запрет на оборот оружия в России у гражданских лиц, включая охотников.

Такой документ она разработала из-за стрельбы в Мытищах.

– Меня, как и всех россиян, глубоко поразило происходящее сегодня в Мытищах, – рассказала она на срочно созванной пресс-конференции в ТАСС. – Не скрою, поразило настолько, что я в свои 84 года села за стол, взяла перо и разработала законопроект, который завтра же с утра повезу в Верховный Совет… В Государственную думу, я имею в виду. Все россияне поддержат.

Документ состоит из 3 разделов и 19 глав, в общей сложности вносящих поправки в 14 действующих законов и вводящих 6 новых законов, в том числе 3 статьи в УК. Законопроект изложен на 184 страницах, полностью подготовленных к первому чтению.

По словам Терешковой, она уже успела согласовать документ с главами фракций и нет сомнений в том, что он будет принят в ближайшее время.

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