 

Бывший с прицепом – Личное мнение

30.03.2021, 21:52, Разное
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Приличного мужчину без бывшей жены и детей в анамнезе найти очень сложно. Одна только Седлокова скольких вон перепортила, и теперь живёт счастливо на их деньги.

А нынешние жёны страдают, глядя на бывших.


Фото: Соцсети

Ну, то есть, как страдают? Муж платит алименты налево, а нынешняя жена считает ведь все деньги мужа своими.

Бывают случаи, что мужчина оказывается даже порядочным. Бывшая просит на детей, он даёт.

«Я полдня потратила, чтобы купить комбинезон и ботинки для сына с максимальной скидкой, а Вика снова запросила неимоверную сумму «на курточку Глебу». В порыве злости я попросила подругу зайти в «Инстаграм» Вики: он закрытый, но мир тесен – они когда-то вместе работали.

Зашла и оторопела, если не сказать жестче: она вкладывала в себя явно много денег.

Тут свежий френч и ссылка на недешевый салон, где маникюр стоит пять тысяч, тут – капучино с подружкой, вот новая стрижка, дорогие туфли.

Саша вряд ли понимает, сколько это все стоит, да и соцсетей у него нет, но я-то теперь знаю».

Теперь нынешняя всё знает — бывшая живёт на деньги мужа! Как объяснить ему всё коварство его бывшей жены? Видишь, милый, ты всё про детей беспокоился, а у неё маникюр за пять тыщ и кофе гадина пьёт! Не плати ей алименты больше.

Слишком много ты ей даёшь. Разбазариваешь наши финансы. А она, тварь такая, даже о ваших детях не думает — на себя всё тратит! На капучино, стрижку — я провела расследование.

Не осуждаю.

Нынешняя курица считает бывшую тварью, её детей — чужими, расходы на них — нецелевым расходованием своих средств. А почему бы ей так не считать? Так ведь и есть.

К чему это я? Ах, да: есть такое понятие — разведёнка с прицепом. Мол, кому нужна баба с приплодом от бывшего мужа? Такая невеста на брачном рынке совсем не котируется.

А чем лучше разведёныш, у которого есть дети от предыдущего брака? Почему жена должна терпеть расходы своего мужа на бывшую? Это неприятно, а сам мужчина с детьми от бывшей — так себе вариантик.

Неправа, что ли?

Источник: Лена Миро



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