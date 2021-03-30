Бывший с прицепом – Личное мнение
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Приличного мужчину без бывшей жены и детей в анамнезе найти очень сложно. Одна только Седлокова скольких вон перепортила, и теперь живёт счастливо на их деньги.
А нынешние жёны страдают, глядя на бывших.
Фото: Соцсети
Ну, то есть, как страдают? Муж платит алименты налево, а нынешняя жена считает ведь все деньги мужа своими.
Бывают случаи, что мужчина оказывается даже порядочным. Бывшая просит на детей, он даёт.
«Я полдня потратила, чтобы купить комбинезон и ботинки для сына с максимальной скидкой, а Вика снова запросила неимоверную сумму «на курточку Глебу». В порыве злости я попросила подругу зайти в «Инстаграм» Вики: он закрытый, но мир тесен – они когда-то вместе работали.
Зашла и оторопела, если не сказать жестче: она вкладывала в себя явно много денег.
Тут свежий френч и ссылка на недешевый салон, где маникюр стоит пять тысяч, тут – капучино с подружкой, вот новая стрижка, дорогие туфли.
Саша вряд ли понимает, сколько это все стоит, да и соцсетей у него нет, но я-то теперь знаю».
Теперь нынешняя всё знает — бывшая живёт на деньги мужа! Как объяснить ему всё коварство его бывшей жены? Видишь, милый, ты всё про детей беспокоился, а у неё маникюр за пять тыщ и кофе гадина пьёт! Не плати ей алименты больше.
Слишком много ты ей даёшь. Разбазариваешь наши финансы. А она, тварь такая, даже о ваших детях не думает — на себя всё тратит! На капучино, стрижку — я провела расследование.
Не осуждаю.
Нынешняя курица считает бывшую тварью, её детей — чужими, расходы на них — нецелевым расходованием своих средств. А почему бы ей так не считать? Так ведь и есть.
К чему это я? Ах, да: есть такое понятие — разведёнка с прицепом. Мол, кому нужна баба с приплодом от бывшего мужа? Такая невеста на брачном рынке совсем не котируется.
А чем лучше разведёныш, у которого есть дети от предыдущего брака? Почему жена должна терпеть расходы своего мужа на бывшую? Это неприятно, а сам мужчина с детьми от бывшей — так себе вариантик.
Неправа, что ли?
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Источник: Лена Миро
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