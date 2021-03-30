 

Жертва «скопинского маньяка» Екатерина Мартынова обратилась в СК

30.03.2021, 11:26, Разное
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с просьбой предоставить ей госзащиту.

Одна из жертв «скопинского маньяка» Екатерина Мартынова обратилась в Следственный комитет, чтобы добиться возбуждения уголовного дела в отношении Виктора Мохова или ограничить его публичные высказывания и активность в социальных сетях. Об этом Мартынова сообщила ТАСС.

По ее словам, Мохов попытался добавить ее в друзья в социальной сети «ВКонтакте»

«Я не знаю, будет ли дело возбуждено, но как-то ограничить его публичные выступления, активность в соцсетях. [Сейчас] получается у него нет никаких рамок, что говорить, что делать — он может говорить, что хочет встретиться со мной», — объяснила Мартынова.

Написать заявление на государственную защиту ей 18 марта предложил руководитель регионального следственного управления СК Владимир Никешкин.

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О намерении написать заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Мохова Мартынова сообщила в эфире телеканала «Дождь» 24 марта. По ее словам, высказывания Мохова в интервью телеведущей Ксении Собчак, которое вышло на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!», должны стать основанием для его повторного задержания и ареста.

23 марта глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству управления СК по Рязанской области проверить высказывания Мохова.

Провести проверку высказывания «скопинского маньяка» о готовности вновь «заняться» одной из своих жертв, в частности, просила депутат Госдумы и зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Также с просьбой провести проверку в отношении Мохова к Бастрыкину обратились адвокаты проекта «Правовая инициатива».

Источник: Новая газета



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