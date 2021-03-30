 

Мнение: ВЧК в борьбе с польским террором

30.03.2021, 21:24, Разное
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Историк Илья Ратьковский о противостоянии ВЧК с польской разведкой в начале 20х годов XX века.

Аннотация:

Польша к 1920 году имела хорошую разветвленную сеть агентов в Советской России – до 10 тысяч человек. Против советского государства вели борьбу всеми средствами, которой противостоял ВЧК.
Чего хотели поляки?
Какие подрывные операции могли быть организованы представителями Польши?
Что могло помешать Тухачевскому взять Варшаву?
Как чекисты противостояли польской угрозе?

PS. На эту же тему могу порекомендовать хорошую книгу покойного Мозохина и Сафонова "Особый отдел ВЧК против польской разведки".

Отзыв на нее писал в свое время https://colonelcassad.livejournal.com/4015272.html
https://www.labirint.ru/books/628429/ – купить тут

Источник: Colonel Cassad



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