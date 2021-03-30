 

Рада приняла законопроект, который позволит в течение суток призывать резервистов

30.03.2021, 21:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Верховная Рада 30 марта приняла во втором чтении проект закона №3553, который предусматривает призыв в течение суток на военную службу в особый период резервистов первой очереди.

“Законом предусмотрено создание на базе военных комиссариатов территориальных центров комплектования и социальной поддержки, упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, обеспечение надлежащего функционирования Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, введение нового вида военной службы – по призыву лиц из числа резервистов в особый период”, – отметили в аппарате ВР.

Документ усиливает административную и уголовную ответственность за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности, мобилизационной подготовке и мобилизации.

За законопроект проголосовали 256 депутатов.  Он дает возможность президенту Украины  для оперативного доукомплектования ВСУ по представлению главнокомандующего призывать на  службу людей из оперативного резерва. Объявлять всеобщую мобилизацию для этого не понадобится.

За резервистами, которые будут призваны, будет сохраняться место работы и средняя зарплата. Тем, кто не работает, государство будет платить минимальную зарплату. Уклонение от службы  будет караться лишением свободы сроком от трех до пяти лет. 

Оперативным резервом считаются люди с боевым опытом, которые отслужили в армии по контракту или в одной из волн мобилизации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Медведев объяснил, почему 12 лет назад РФ встала на защиту Абхазии и Южной Осетии

19.08 / Выступления Билла Клинтона и супруги Байдена – в фокусе второго дня съезда демпартии

27.07 / Экономика: Как долго нефть будет кормить Россию

10.07 / Суд арестовал Фургала

18.11 / Демонстранты в Берлине стали более агрессивными

04.08 / Россия нарастила производство золота

06.10 / На Ефремова подали иски на 3 млн рублей

03.07 / В мире: Гей-браки вторглись в православный мир

01.09 / В РФ подтвердили 4,7 тыс. новых случаев коронавируса

14.01 / Netflix анонсировал показ кинопремьер каждую неделю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)