Рада приняла законопроект, который позволит в течение суток призывать резервистов

Верховная Рада 30 марта приняла во втором чтении проект закона №3553, который предусматривает призыв в течение суток на военную службу в особый период резервистов первой очереди.

“Законом предусмотрено создание на базе военных комиссариатов территориальных центров комплектования и социальной поддержки, упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, обеспечение надлежащего функционирования Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, введение нового вида военной службы – по призыву лиц из числа резервистов в особый период”, – отметили в аппарате ВР.

Документ усиливает административную и уголовную ответственность за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности, мобилизационной подготовке и мобилизации.

За законопроект проголосовали 256 депутатов. Он дает возможность президенту Украины для оперативного доукомплектования ВСУ по представлению главнокомандующего призывать на службу людей из оперативного резерва. Объявлять всеобщую мобилизацию для этого не понадобится.

За резервистами, которые будут призваны, будет сохраняться место работы и средняя зарплата. Тем, кто не работает, государство будет платить минимальную зарплату. Уклонение от службы будет караться лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

Оперативным резервом считаются люди с боевым опытом, которые отслужили в армии по контракту или в одной из волн мобилизации.

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