Замглавы КСУ Головатый задекларировал храм

Заместитель главы Конституционного Суда Сергей Головатый задекларировал храм. Об этом говорится в его декларации о доходах за 2020 год.

Согласно документу, Головатый с 22 июля 2010 года владеет храмом Украинской православной церкви в поселке Ольшана Черкасской области. Площадь объекта составляет 201 м2.

Также Головатый задекларировал жилой дом площадью 464 м2 и четыре земельных участка в селе Оленовка Фастовского района Киевской области, две квартиры в Киеве площадью 142 и 96 м2 и 50% собственности на жилой дом в Смеле Черкасской области.

Кроме того Головатый владеет корпоративными правами на Библиотеку правовой литературы.

Согласно декларации, в КСУ за 2020 год судья получил 3 млн 74 тыс. грн зарплаты. Также Головатый указал в декларации 25 тыс. грн, €15 тыс. и $10 тыс. наличными, а также 667 тыс. грн, €8,6 тыс. и $735 на банковских счетах.

Головатый стал судьей КСУ в 2018 году. 17 сентября 2019 года его назначили на должность замглавы Конституционного суда.

НАПК сообщало, что в декларациях Головатого находили недостоверные сведения: в декларации за 2018 год – на 615 тыс. грн, а за 2019 – на 754 тыс. грн.

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