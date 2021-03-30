 

Лукашенко запретил ввозить товары из стран, которые ввели против него санкции

30.03.2021, 21:22, Новости дня
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Александр Лукашенко подписал указ о запрете на ввоз в Беларусь ряда товаров из стран, которые ввели санкции против него и его соратников. Об этом сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Сообщается, что документ приняли для “обеспечения безопасности и защиты национальных интересов”.

“Указ предусматривает введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, которые приняли специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц”, –  говорится в сообщении.

Какие именно товары и услуги и из каких стран попадут под запрет, должен установить Совет министров.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел Минфин США.

6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

В феврале санкции против “граждан Беларуси, ответственных за подрыв белорусской демократии”, ввели США и Великобритания. 

25 марта новый пакет национальных и региональных санкций против представителей режима Лукашенко согласовали страны Балтии. МИД Латвии отмечал, что список людей, ставших персонами нон грата в стране в связи с событиями в Беларуси, составляет 277 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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