Заказчиками “тарифных майданов” в январе 2021 года были кураторы из России – Баканов

Заказчиками так называемых “тарифных майданов” в январе 2021 года были кураторы из РФ. Об этом, выступая на внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта, рассказал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Он отметил, что российские спецслужбы постоянно мониторят общественно-политическую ситуацию в Украине. РФ пытается воспользоваться любым медийным поводом, чтобы использовать эту ситуацию в свою пользу, подчеркнул Баканов.

“Вспомните так называемые “тарифные майданы” в январе этого года. Их заказчиками были кураторы из России. Это тоже метод воздействия и оружие, как в целом информационное и киберпространство”, – сказал глава СБУ.

С января 2021 года в Украине резко выросла стоимость природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, цена газа составляла от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа.

Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием “Стоп тарифный геноцид”. Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в Прикарпатье, Полтавской, Харьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации. Протесты не прекратились и после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ. 18 января в Черновицкой области местные жители перекрывали дорогу через несколько сел, а в Полтаве – автодорогу Киев – Харьков.

В СБУ 23 января заявляли, что разоблачили агента Федеральной службы безопасности РФ. Он, по информации спецслужбы, за денежное вознаграждение получил от кураторов задачу способствовать распространению искусственно спровоцированных массовых протестов в Украине и, в частности, так называемого “тарифного майдана”. Целью была дискредитация органов госвласти и дестабилизация ситуации в стране. Для этого агент ФСБ организовал ряд протестных мероприятий, отмечали в Службе безопасности.

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