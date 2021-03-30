Вице-президентский «баг» – Fox News попытался объяснить склонность Харрис к неуместному смеху

В США миграционный кризис, а вице-президент Камала Харрис смеётся на вопрос журналиста о том, посетит ли она границу. Как отмечает ведущий Fox News Джесси Уоттерс, это далеко не первый случай, когда Харрис без видимой причины разражается хохотом. По мнению психолога Брайана Рассела, для нынешнего вице-президента США смех может быть привычной защитой от неудобных вопросов.

Урегулирование кризиса на границе теперь поручено Камале Харрис — той самой, которая сравнивала сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции с ку-клукс-кланом. Человек, выполняющий это задание, будет у всех на виду, учитывая, что кризис будет усугубляться. Харрис готовят к тому, чтобы в какой-то момент она встала у руля: Байден становится, скорее, номинальным лидером, неспособным решительно действовать и чётко излагать мысли. Белый дом даже выпустил новую директиву — вместо «администрация Байдена» говорить «администрация Байдена — Харрис».

На этой неделе Харрис навлекла на себя критику тем, что рассмеялась, когда её спросили, посетит ли она границу.

ЖУРНАЛИСТ: Вы планируете посетить границу?



КАМАЛА ХАРРИС, вице-президент США: Не сегодня. (Заходится смехом.)

Хе-хе. Это уже не первый случай её неуместного истерического смеха. Похоже, у неё такой баг.

КАМАЛА ХАРРИС: …заполнить вакансию, появившуюся из-за отставки бывшего сенатора от Калифорнии Камалы Д. Харрис. (Заходится смехом.)

НОРА О’ДОННЕЛЛ, ведущая CBS News: Вас считают самым либеральным сенатором США.

КАМАЛА ХАРРИС: Кто-то это говорил… Майк Пенс во время дебатов! (Заходится смехом.)

КАМАЛА ХАРРИС: Для всех нас, родителей, одна из самых больших дилемм — что делать с нашими детьми в школе… (Сквозь смех.) Нам всем надо вернуться в школу! (Заходится смехом.)

КАМАЛА ХАРРИС: Это были дебаты! (Заходится смехом.)

СТИВЕН КОЛЬБЕР: Но ведь не все наносили такие удары, как вы.

КАМАЛА ХАРРИС: (Продолжает смеяться.) Это были дебаты!

Харрис получает всё больше власти, и важно проанализировать, на что указывают эти странные тики. С нами на связи психолог Брайан Рассел. Итак, Брайан, похоже, что она смеётся, когда сталкивается либо с неудобным вопросом, либо с вопросом, на который она не готова ответить. На что указывает смех в психологии?

БРАЙАН РАССЕЛ, психолог: (Заходится смехом.) Здравствуйте, Джесси! Рад вас видеть! Не могу с уверенностью утверждать, что именно так обстоит дело с вице-президентом, я её не знаю, но для многих людей смех — это защита от тревожности, которую они испытывают, когда ситуация или тема разговора для них неудобна или вызывает у них неуверенность в себе.

Защиты — это модели поведения, которые укореняются в людях, потому что на каком-то уровне они для этих людей срабатывают. Например, нервный смех может смягчить ситуацию или тему, а также дать человеку несколько секунд, чтобы собраться с мыслями и сформулировать ответ, без неловких пауз или запинок вроде «Мм…» или «Э-э…».

Думаю, вы правы. Это защитный механизм. Она успокаивает себя, чтобы подготовиться или, может быть, выиграть время для ответа на неудобный для неё вопрос… Например, когда Нора О’Доннелл с CBS говорит: «Формально вы самый либеральный член сената США», — а она просто разражается смехом!

БРАЙАН РАССЕЛ: Да, знаете, для некоторых людей смех приятнее, чем неловкая пауза или «Мм… Э-э…» Потому смех, когда он настоящий, это, скорее, рефлекторная, спонтанная реакция. Так что, когда человек реагирует смехом, люди относятся к этому снисходительнее, чем к неловкой паузе или запинкам, «Мм», «Э-э»…

Да, и это выдаёт её. Как в покере. Но наше время истекло, Брайан…

Дата выхода в эфир 28 марта 2021 года.