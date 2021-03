В ЦАР прибыла колонна военной техники из Судана

По данным Nouvelles+, в Бирао, столицу префектуры Вакага, 29 марта прибыла колонна военная техники из соседнего Судана. Пополнение приняли центральноафриканские военные и российские инструкторы, которых некоторые СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

Новая техника должна помочь армии ЦАР положить конец деятельности бандитов. За последние месяцы вооруженные силы республики освободили ряд населенных пунктов, а также вернули под контроль правительства важные транспортные магистрали.

Советник президента ЦАР по национальной безопасности Валерий Захаров на своей странице в Twitter подтвердил, что подкрепление для армии ЦАР прибыло из Судана.

Je suis également heureux d'annoncer l'arrivée d'une colonne de renforts militaires et techniques en République centrafricaine en provenance du Soudan. Les FACA et les instructeurs russes l’ont accueilli dans l’Amdafock et vont l’accompagner sur tout le territoire national

— Valery Zakharov (@VlrZakharov) March 30, 2021

Поставку военной техники также поприветствовал официальный представитель «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ, организация, представляющая интересы российских инструкторов в ЦАР) Александр Иванов.

На следующий день после прибытия колонны на территорию страны, глава государства Фостен-Арканж Туадера официально вступил в должность. Он переизбрался на второй президентский срок. Выступая на инаугурации, он заявил о намерении положить конец вооруженным группировкам, действующим на территории государства.