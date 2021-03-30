 

В Бундестаге назвали «Спутник V» хорошей альтернативой AstraZeneca

30.03.2021, 21:10, Новости дня
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Вакцина российского производства «Спутник V» могла бы стать альтернативой препарату AstraZeneca после введенных ограничений в его использовании, сообщил член комитета бундестага ФРГ по здравоохранению Робби Шлунд.

«Это опасные колебания. Вновь вакцинацию AstraZeneca пришлось остановить из-за случаев тромбоза. Я уже давно выступаю за имеющуюся альтернативу, а именно тестирование и использование «Спутника V». Все больше федеральных земель поддерживают «Спутник», некоторые даже не хотят больше ждать одобрения EMA (Европейское агентство лекарственных средств – прим. ВЗГЛЯД), выступают за предварительный заказ», – сказал Шлунд, об этом информирует РИА «Новости».

Депутат уверен, что «если бы кто-то ранее серьезно рассмотрел предложение, сделанное экспертами «Альтернативы для Германии» в области здравоохранения, то Германия уже давно находилась бы в гораздо лучшем положении – и без локдауна».

Напомним, в Германии после применения вакцины AstraZeneca выявлено более 30 случаев тромбоза.

Ранее сообщалось, что власти Берлина в качестве меры предосторожности вновь приостановили использование вакцины AstraZeneca, хотя тяжелых побочных эффектов после вакцинации препаратом в столице Германии не зарегистрировано.

Берлинские клиники Charite и Vivantes приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca женщин моложе 55 лет на фоне новых сообщений о тромбозах синусов мозговой оболочки.

Тем временем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.

Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

На этом фоне ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.



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