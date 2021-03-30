Исключенный из КПРФ депутат Мосгордумы просит прокуратуру проверить деятельность фракции

Депутат Московской городской думы (МГД) Дмитрий Локтев, исключенный из фракции КПРФ, попросил прокуратуру проверить деятельность своей бывшей фракции. Депутат заподозрил бывших однопартийцев в выводе бюджетных средств, а также усмотрел в Положении о фракции возможность злоупотреблять должностными полномочиями.

«Пункт 2.1.6, требующий от депутатов, не получающих зарплату, укреплять материальную базу московского отделения КПРФ (усматриваю в нем коррупционную составляющую и склонение к злоупотреблению должностными полномочиями) – это совсем за гранью моего разумения, ведь московский Горком, поддерживаемый Навальным в рамках «умного голосования», заявляет себя в качестве борца с коррупцией», – сообщил Локтев в Facebook.

Депутат рассказал, что после прочтения документа сразу же написал обращение в прокуратуру, призвав ее проверить деятельность депутата МГД от КПРФ Валерия Рашкина, который, по мнению Локтева, использовал свою должность руководителя регионального отделения КПРФ для вывода средств из бюджета Думы. Локтев обратил внимание на то, что ранее по подобному обвинению в мошенничестве был осужден экс-депутат МГД от КПРФ Олег Шереметьев.

«Именно из-за несогласия участвовать в этой, на мой взгляд, преступной схеме меня исключили из КПРФ и фракции в МГД», – написал Локтев.

Также депутат рассказал, что до своего исключения из партии и фракции он вместе со своими коллегами Евгением Ступиным и Еленой Шуваловой неоднократно пытался получить Положение о фракции КПРФ в МГД. По словам Локтева, документ тщательно скрывали от него, делая все возможное, чтобы члены фракции не смогли ознакомиться с ним». Когда же 5 марта этого года им удалось прочитать Положение, они увидели, что им дали не оригинал, а копию с черной подписью руководителя фракции Николая Зубрилина, при этом сам Зубрилин отказался ее заверить, отметил Локтев.

«Скорей всего, наша попытка получить это положение и стала детонатором исключения: Рашкины не любят раскрывать свои документы. Не принимали и этот текст не подписывали», – прокомментировала пост Локтева депутат МГД Елена Шувалова, также исключенная из фракции КПРФ.

Локтева исключили из фракции КПРФ в феврале этого года. Сообщалось, что причиной исключения депутата мог стать его конфликт с руководством райкома партии. По словам источника Regnum, Локтева попросили сдать партбилет, потому что еще в начале своего депутатства он якобы отказался брать себе в помощники двух граждан, которых ему предложил горком КПРФ. Второй причиной могло стать то, что депутат рассказывал о конфликтах с руководством райкома КПРФ на публике.

В октябре 2020 года депутата Мосгордумы Олег Шереметьев от КПРФ был признан виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к четырем годам условно. Как писало РИА «Новости, Шереметьев с октября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на суммы в размере от 350 до 600 тыс. рублей. В документы он вносил ложные, как считает следствие, сведения о выполнении помощником «особо важных и сложных заданий». В прокуратуре отмечали, что Шереметьев ввел помощника в заблуждение, сообщив, что перечисляемые деньги подлежат выплате иным, работающим на общественных началах помощникам, в связи с чем их необходимо обналичивать и передавать ему, в то время как на самом деле он присваивал средства. В КПРФ посчитали, что уголовное преследование депутата было политически мотивированным.