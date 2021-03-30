Госдума приняла закон о запрете праздношатания (прогулок)

Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении законопроект о запрете бесцельного пребывания граждан в публичных местах.

В пояснительной записке отмечается, что праздношатание носит общественную опасность для общества и представляет угрозу для правопорядка.

– Одна из главных проблем сегодняшнего российского общества – впустую потраченное время нашими гражданами, а поскольку самостоятельно они не могут использовать его с пользой, задача депутатов – помочь им с этим. Не секрет, что большинство участников несанкционированных акций протеста – это граждане, которым нечего делать, а ведь государство предоставило им все условия – дало образование, создало программу материнского капитала, построило множество торгово-развлекательных центров, учреждений культуры для проведения досуга, культовых сооружений на любой вкус. Ситуация просто заставляет нас прибегнуть к помощи профилактических бесед с гражданами, которые будут вести сотрудники правоохранительных органов, – пояснил суть инициативы депутат Александр Хинштейн.

Закон обязывает граждан в ответ на законное требование сотрудника полиции предоставить чёткий, ясный и краткий ответ на вопрос о причинах своего пребывания в публичном месте. Если реплика покажется силовику неубедительной, он имеет право задержать гражданина на 15 суток, в течение которых дальнейшую судьбу правонарушителя определит суд. Наказание за данный проступок составит определённое количество часов трудовых работ.

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