 

Торт с пенисом для Дилары – Личное мнение

30.03.2021, 20:58, Разное
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Моя новая «любимка» Моргенштерн преподнёс своей девушке Диларе подарки по случаю дня рождения: красный Range Rover и чемодан с 5 миллионами рублей.


Фото: Соцсети

В том, что и автомобиль, и деньги были действительно отданы Диларе в единоличное пользование на полное её усмотрение, лично я сильно сомневаюсь.

 В Интернете можно что угодно и сказать, и показать. Однако это вовсе не значит (в большинстве случаев, не значит), что сказанное и показанное соответствует действительности. 
В подлинности чего я нисколько не сомневаюсь — так это в подлинности торта с украшением в виде мужского полового члена для Дилары.


 Фото: Соцсети

Улюлюканье мужиков и визги девок, заливистый смех самой именинницы — всё было настоящим, как и маты, изрыгаемые Моргенштерном.

Какую модель отношений между мужчиной и женщиной транслируют детям и подросткам Моргенштерн и Дилара? Я тебе подарю тачку и деньги, и это даёт мне право тебя публично унизить?

  Кстати, униженной девушка Моргенштерна себя не считает. Она не развернулась и не ушла, разорвав все отношения с тем, кто преподнёс ей торт с пенисом. Она засмеялась, и вот это — самое грустное.  

Когда женщину унижают, а у неё настолько размыты границы допустимого и недопустимого, что она этого и не осознаёт, у неё отмирает душа.  


Дилара. Было и стало. Фото: Соцсети

Женщина — это душа и стержень русского народа. Не будет сильных духом, гордых женщин — не будет ни России, ни русского народа. Нас раздербанят на области страны с более сильной экономикой. Мы перестанем существовать и как страна, и как народ.

И к этому сейчас уже есть все предпосылки: немец приехал в России и осыпает фальшивыми долларами Бузову — внучку тех, кто победил нацизм, а она заливисто ржёт, как ржёт и Дилара, которой вручили торт с пенисом.

https://t.me/lenamiro/7344

Я не понимаю, куда смотрит наше государство.

Почему персонажи, чьи аккануты в соцсетях должны быть немедленно заблокированы Роскомнадзором, становятся директорами по работе с молодёжью крупнейших банков страны (должность Моргенштерна в Альфа-банке), получают премии и эфиры на ТВ (немец осыпал Бузову долларами на государственном телеканале, существующем на наши с вами деньги)?


 Фото: Соцсети

Вам за будущее своих детей не страшно при такой моральной пропасти, в которую катится с повышенным ускорением наше общество? А если страшно, почему молчите?

 И напоследок: чтобы раз и навсегда закрыть тему моей «зависти» к Моргенштерну, Самойловой, Решетовой, Бородиной и прочим персонажам с отпиленными носами, пластмассовыми зубами и низким IQ, покажу, как выглядят люди, которым я действительно завидую.


Фото: Соцсети

Я завидую писателям, навсегда вошедшим в историю мировой литературы, а не сумкам, пачкам денег и плавающим подносам на Мальдивах в обмен на отсосы.  

Остались вопросы?

Источник: Лена Миро



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