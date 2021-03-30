Мнение: Налоговый вычет за спорт, антибелый расизм и непростановка двоек

1. Сетевая общественность привычно жалуется, будто власти только и делают, что повышают налоги. Но вот приятная новость для граждан, ведущих здоровый образ жизни — теперь они смогут получить от государства ощутимый налоговый «кэшбек»:

https://lenta.ru/news/2021/03/24/fitnes/

Госдума России приняла закон, который вводит вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги — на спорт и фитнес. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно принятому закону, вычет будет предоставляться в сумме, уплаченной за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные гражданину, его детям и подопечным в возрасте до 18 лет физкультурно-спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями (ИП) и в совокупности с другими соцвычетами не превышающими 120 тысяч рублей в год.

При этом подчеркивается, что упомянутые услуги должны оказываться организациями и ИП, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной.

Отмечается, что максимальный размер «спортивного вычета» может составить 15,6 тысячи рублей в год. Чтобы получить его, необходимо предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг.

2. Очередное проявление расизма в США. Город Окленд, штат Калифорния, раздал бедным семьям по 500 долларов. Деньги получили все, кроме представителей низшей по американским понятиям расы, то есть кроме белых. Снова подтвердилось знаменитое пророчество Хьюи Пирса Лонга, «когда фашизм придёт в США, он будет называться антифашизмом»:

https://www.rt.com/usa/519206-california-city-low-income-white/

Справедливости ради, в России дела также обстоят не самым лучшим образом. На днях наш арбитр Кирилл Левников исполнил расистский ритуал, встав на одно колено перед началом футбольного матча:

https://sportrbc.ru/news/605dce2f9a7947abaf6dc1b3

Мне интересно, если футбольные арбитры начнут носить свастику и зиговать, наши спортивные функционеры тоже скажут, что в этом нет ничего особенного? Дескать свастика — это древний индийский символ чистого бытия и благополучия, а жест «от сердца к солнцу» означает всего лишь доброе пожелание хорошей погоды…

3. Коллега monetam цитирует мнение родителя школьника, который жалуется, что учителям в школе не дают ставить ученикам двойки – слишком велико давление недовольных родительниц:

https://monetam.livejournal.com/1545858.html

Опустим фразы типа «учитель, которого нам выдали» и «учитель не делает ничего, чтобы наладить с моим ребенком отношения» – это лечится только карательной психиатрией.

Но «мой мальчик боится идти в школу, потому что ему там ставят двойки» – это вопрос острый. Я не в школу боялся идти в связи с двойками, а – домой.

Чего-то сломалось в этом мире – принесите новый!

Кстати, от этой «боязни двоек» идёт и часть неприязни к ЕГЭ. Многим родителям не нужна честная оценка знаний их детей — им нужна непременно хорошая оценка.