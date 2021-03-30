В новом дополнении для Euro Truck Simulator 2 «Сердце России» появятся бульдозеры для давки санкционных товаров

Чешский разработчик видеоигр SCS Software анонсировал дополнение для симулятора дальнобойщика Euro Truck Simulator 2 с картой России, где игроки смогут побывать в разных уголках западной и центральной части РФ.

В игре также появится ряд узнаваемых городов вместе с их достопримечательностями и колоритными пейзажами.

Разработчики заявили, что со всей скрупулезностью подошли к незначительным деталям, выстраивающих атмосферу поездки по России. От облезших фасадов зданий с несогласованными пристройками до лезгинки, играющей из низко посаженых машин в центре Москвы.

О большой проделанной работе над деталями игры также говорит новая система таможни. Теперь при въезде со стороны из Прибалтики, имея в перевозимом грузе санкционный товар, на границе придётся выгрузиться и подождать, пока бульдозер раздавит все запрещенные продукты.

В дополнении «Сердце России» также появится региональный аналог патрульной полиции ДПС, при нарушении ПДД полицейским можно будет дать взятку.

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