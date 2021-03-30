Российские спортсмены выступят на Олимпиаде как Unknown athletes

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил заявку Олимпийского комитета России (ОКР) на участие в летней Олимпиаде в Токио.

Поскольку против России действуют санкции команда будет представлена на соревнованиях в Японии под именем Unknown athletes (неизвестные атлеты).

Помимо названия, россиянам запрещено использовать национальную символику и гимн. Поскольку музыкальное произведение должно быть нейтральным и не вызывать ассоциаций с Россией в комитете предложили несколько вариантов. Наиболее вероятным из них станет мелодия Глории Гейнор I Will Survive.

В качестве бонуса за исполнение санкций российской компании Bosco разрешили пошить форму для своих олимпийцев в соответствии со строгими требованиями МОК.

– Мы считаем вариант с наименованием «неизвестные атлеты» наиболее компромиссным. Изначально, мы допускали возможность вариантов с упоминанием слова «Россия», но большинство представителей национальных олимпийских комитетов и ведущие спортсмены были против. МОК, в свою очередь, не поддерживает принцип коллективной ответственности и не может не допускать к участию в играх атлетов, не нарушавших антидопинговые правила и Олимпийскую хартию. Поскольку соревнуются не страны, а спортсмены, мы считаем, что выступление под именем Unknown athletes не затронет их достоинство. Выигрывают медали не флаги, а люди, – отметил президент МОК Томас Бах.

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