Мнение: Российско-украинский вооруженный конфликт

Новости из дурдома.

Верховная Рада Украины обвинила Россию в последней эскалации на Донбассе, потребовала прекратить обстрелы и вывести войска с территории Донбасса и вернуть территории Украине.

Также все происходящее было названо "российско-украинским вооруженным конфликтом".

По всей видимости, данная истеричная реакция последовала на комбинацию факторов – групповой подрыв ВСУшников под Шумами https://colonelcassad.livejournal.com/6660098.html и решение Франции и Германии обсудить Украину с РФ без Украины на фоне отсутствия звонка от Байдена Зеленскому.

Соответственно, надо было как-то привлечь к себе внимание, что и было проделано подобным истеричным образом.

PS. Что более серьезно, ВСУ анонсировали наращивание группировки на Донбассе и на границе с Крымом. Под предлогом "осуществляемой Россией эскалации" конечно же. Значит впереди больше гробов.

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