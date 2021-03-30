 

Мнение: Российско-украинский вооруженный конфликт

30.03.2021, 20:30, Разное
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Новости из дурдома.
Верховная Рада Украины обвинила Россию в последней эскалации на Донбассе, потребовала прекратить обстрелы и вывести войска с территории Донбасса и вернуть территории Украине.
Также все происходящее было названо "российско-украинским вооруженным конфликтом".

По всей видимости, данная истеричная реакция последовала на комбинацию факторов – групповой подрыв ВСУшников под Шумами https://colonelcassad.livejournal.com/6660098.html и решение Франции и Германии обсудить Украину с РФ без Украины на фоне отсутствия звонка от Байдена Зеленскому.
Соответственно, надо было как-то привлечь к себе внимание, что и было проделано подобным истеричным образом.

PS. Что более серьезно, ВСУ анонсировали наращивание группировки на Донбассе и на границе с Крымом. Под предлогом "осуществляемой Россией эскалации" конечно же. Значит впереди больше гробов.

Источник: Colonel Cassad



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