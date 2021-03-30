Баканов призвал осознавать риски и последствия протестов в Украине: РФ пытается воспользоваться любым медийным поводом

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов призвал украинцев и украинских политиков осознавать риски и последствия протестов с проявлением агрессии. РФ пытается воспользоваться любым медийным поводом в Украине, заявил Баканов, выступая 30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

По словам Баканова, СБУ информировала правоохранителей о возможной радикализации протеста под Офисом президента Украины (ОПУ) 20 марта, а после него передала все фото и видеоматериалы об организаторах и активных участниках акции.

“Право на протест – это святое, но есть четкая грань, ее нельзя переходить даже народным депутатам Украины”, – сказал глава Службы безопасности.

Он подчеркнул, что СБУ оценивала риски “в контексте возможного влияния на государственную безопасность”.

“У нас есть достаточно информации, чтобы утверждать, что спецслужбы РФ постоянно мониторят общественно-политическую ситуацию в Украине… РФ пытается воспользоваться любым медийным поводом, чтобы использовать эту ситуацию в свою пользу”, – отметил Баканов.

20 марта у Офиса президента в Киеве проходила акция в поддержку осужденного одесского активиста Сергея Стерненко. Митингующие требовали отпустить Стерненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, наложить санкции на бывшего заместителя главы администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Также они требовали отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Протестующие бросали фаеры, шумовые гранаты, а затем запустили фейерверки. Было разбито стекло в здании ОПУ, разрисованы стены, а табличку “Президент Украины” подожгли.

Организатор митинга Сергей Филимонов заявлял, что считает прошедшую акцию мирной, так как на ней не было пострадавших. Филимонов рассказал, что на акции “готовился перформанс”, но битье окон и дымовые шашки организаторы не планировали.

По итогам акции 10-ти ее участникам полиция сообщила о подозрении в хулиганстве и/или умышленном уничтожении или повреждении имущества.

По информации LB.ua, о подозрении сообщили: Филимонову, Владиславу Стафийчуку, Евгению Строканю, Алексею Белковскому, Роману Ратушному, Давиду Гаджимурадову. Админпротоколы полиция составила на Игоря Поташенкова, Олега Кобезского, Артура Ефименко и Вадима Адамова.

Двоих, Стафийчука и Строканя, суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Замглавы министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявлял, что у провокаторов был план по кровопролитию, но полиция не допустила этого.

Стерненко 23 февраля признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела, Руслан Демчук. Обоих арестовали в зале суда. Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог. Стерненко отрицает причастность к инциденту.

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