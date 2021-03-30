Спикер парламента сообщил о начале периода распродаж мест в Госдуме

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин перед началом очередного заседания объявил о старте 1 апреля льготного периода распродаж мест в главном представительном органе государства и напомнил, что у депутатов есть всего месяц для приобретения мандатов за половину цены, т.е. за 5 миллионов долларов.

– Коллеги, советую поторопиться, иначе мы разыграем вакантные места на аукционе. 5 миллионов долларов – это не 10. Продайте свою квартиру, загородный дом, автомобиль. Мне кажется, это отличная инвестиция, а средства возвращаются буквально за год плодотворной работы в парламенте. К тому же не забывайте о волатильности национальной валюты. Сегодня курс рубля приемлем, а чего ожидать завтра неизвестно даже Центробанку ввиду множества факторов, таких цены на нефть, санкции, финансово-монетарная политика. И главное, помните, что вы инвестируете в свою страну, а не за рубеж. Туда вам и нельзя инвестировать. Напомню, россияне проголосовали за это требование на референдуме по внесению изменений в Конституции 1 июля, – заявил спикер.

После окончания заседания журналисты задали Володину несколько вопросов на тему первых результатов по продаже мест в Думе.

– Заявки имеются, будем обсуждать, а вот кто конкретно обращался, я вам не скажу. Это государственная тайна, – уточнил он.

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