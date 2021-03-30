 

Спикер парламента сообщил о начале периода распродаж мест в Госдуме

30.03.2021, 20:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин перед началом очередного заседания объявил о старте 1 апреля льготного периода распродаж мест в главном представительном органе государства и напомнил, что у депутатов есть всего месяц для приобретения мандатов за половину цены, т.е. за 5 миллионов долларов.

– Коллеги, советую поторопиться, иначе мы разыграем вакантные места на аукционе. 5 миллионов долларов – это не 10. Продайте свою квартиру, загородный дом, автомобиль. Мне кажется, это отличная инвестиция, а средства возвращаются буквально за год плодотворной работы в парламенте. К тому же не забывайте о волатильности национальной валюты. Сегодня курс рубля приемлем, а чего ожидать завтра неизвестно даже Центробанку ввиду множества факторов, таких цены на нефть, санкции, финансово-монетарная политика. И главное, помните, что вы инвестируете в свою страну, а не за рубеж. Туда вам и нельзя инвестировать. Напомню, россияне проголосовали за это требование на референдуме по внесению изменений в Конституции 1 июля, – заявил спикер.

После окончания заседания журналисты задали Володину несколько вопросов на тему первых результатов по продаже мест в Думе.

– Заявки имеются, будем обсуждать, а вот кто конкретно обращался, я вам не скажу. Это государственная тайна, – уточнил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10 / Марина Хлебникова после долгого отсутствия в Instagram поприветствовала подписчиков

29.09 / Жена Петросяна Брухунова отказалась кормить сына грудью

16.11 / Софи Тернер рассекретила дату рождения дочери

27.09 / Мнение: Летающая камера видеонаблюдения, стартап по выселению из жилья и печатный станок важнее долга

04.03 / Мнение: Ротация

31.03 / Скандалы: Знак от фараона

16.08 / Владельцы смартфонов Honor и Huawei могут остаться без обновлений системы

21.03 / Эксперт Асафов высказался о шансе звонка Байдена Зеленскому усилить антироссийскую позицию

23.03 / РКН: Темпы удаления запрещенной информации в Twitter неудовлетворительные

28.12 / Тошнотворное торжество нормы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)