 

«В наших тюрьмах еще никто не умирал» – доктор Мясников ответил Навальному о качестве медицины ФСИН

30.03.2021, 20:25, Разное
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Телевизионный врач и политолог Александр Мясников положительно охарактеризовал достижения российской тюремной медицины.

Эксперт считает, что в системе ФСИН работают лучшие ампутологи и патологоанатомы в мире. Претензии Алексея Навального к качеству лечения являются полностью необоснованными, по мнению Мясникова.

– Нога у Навального не болит, это все выдумки и фантомные боли, тоска по Шарите и Рейхенбахскому водопаду. Его жалобы на плохое лечение не стоит воспринимать всерьез. Как вообще пациент может давать оценку работе врачей? Он же не специалист и в вопросе совершенно не разбирается. Только заключение патологоанатома может установить, правильно ли было назначено лечение. Наши тюрьмы самые лучшие в мире и там еще никто не умирал. К тяжелобольным всегда относились с большим гуманизмом и отпускали доживать остаток жизни за воротами концлагеря. По лекарственной части все тоже в полном порядке: анальгин, зеленка, стрептоцид и йод всегда в наличии. Чего там этот оппозиционер недобитый постоянно ноет? У нас еще со времен ГУЛАГа выстроена эффективная система оказания медицинской помощи. СССР был социальным государством и человек там был всегда на первом месте, даже если он враг народа и по-хорошему его нужно расстрелять, — заявил Мясников.

Мясников добавил, что в сравнении с некоторыми иностранными пенитенциарными учреждениями Навальный находится в самых комфортных условиях. По мнению врача, к политику обращено все внимание мировой общественности, что полностью исключает какой-либо намек на пытки.

– В американском Гуантанамо ему бы не давали спать 25 часов в сутки. А обезболивающие он бы получил только после того, как подпишет признание в подготовке терактов 11 сентября. Так что по российским меркам у него курорт, — заключил Мясников.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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