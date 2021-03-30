ДТП с ребенком на самокате в Петербурге попало на видео

Днем 29 марта на проспекте Косыгина в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга автомобиль Lifan сбил ребенка на самокате на пешеходном переходе, передает телеканал “360”. Момент ДТП попал на видео. Школьника доставили в больницу с переломом ноги. Водителя – гражданина Таджикистана 1995 года рождения – доставили в отдел полиции. В его отношении возбудили административное дело.