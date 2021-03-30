 

РДШ и Константин Ивлев проверили школьное меню в Нижнем Новгороде

30.03.2021, 20:18, Разное
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Блюда столовой нижегородской школы Ивлева приятно удивили. Шеф-повар презентовал меню от РДШ. Оно отличается возможностью выбора блюд, новым оформлением подачи еды, современными вкусами.

Меню от РДШ оценили и дети, и взрослые. Константин Ивлев передал его региональному министру образования Ольге Петровой. “Проект, инициированный Российским движением школьников, – это огромная помощь нам, помощь глазами детей”, – сказала она.

Также Ивлев провел кулинарный мастер-класс. Вместе с ним РДШефы готовили крем-суп из овощей с гренками из судака под соусом из красных овощей.

Нижегородская область во время первого опроса РДШ попала в список “невкусных” регионов, но после второго положение изменилось, отметила Ирина Плещева. По ее словам, власти региона провели проверку и пересмотрели меню школьных столовых.

Разработанное РДШ и Константином Ивлевым меню высоко оценил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Он поручил городскому департаменту образования и муниципальному предприятию в сфере питания внедрить разработки Российского движения школьников в столовые общеобразовательных учреждений.

В Нижнем Новгороде Константин Ивлев также посетил центр наставничества для подростков “Хулиганодом”. Он пообщался с ребятами из детских домов и теми, кто испытывает трудности в общении со сверстниками и взрослыми.

Проект Российского движения школьников “Шеф в школе: Перезагрузка школьного питания” стартовал в конце прошлого года. РДШ провело мониторинг системы школьного питания. Участвовали 3,5 тысячи школьников. 47% из них жаловались на невкусную еду. Это стало предпосылкой для создания проекта.



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