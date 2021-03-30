 

Силовики опровергли применение гранатомета при штурме дома стрелка из Мытищ

30.03.2021, 20:16, Новости дня
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Сотрудники Росгвардии при штурме дома мужчины, устроившего стрельбу в подмосковном поселке Новые Вешки, использовали светошумовую гранату, а не гранатомет, как сообщалось ранее.

«Это был не гранатомет, а светошумовая граната – спецсредство, предназначенное для дезориентации злоумышленника», – рассказал источник в силовых органах, передает ТАСС.

Напомним, мужчина в подмосковном поселке Новые Вешки в городском округе Мытищи установил баррикады и открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. В ГСУ СК по Московской области сообщали, что мужчина на данный момент еще не задержан, он оставался в доме один. В ходе спецоперации один спецназовец был ранен. Хозяин коттеджа применил против силовиков не менее 20 гранат, он продолжает стрельбу.



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