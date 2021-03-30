В опрокинувшемся траулере в Ленобласти обнаружено тело мужчины

Тело мужчины было обнаружено водолазами в опрокинувшемся на заводе судне в Ленинградской области, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.

«Водолазами в хвостовой части судна обнаружен труп одного из пропавших – мужчина», – рассказали в СК. Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что во вторник на судостроительном заводе «Пелла» в Ленинградской области перевернулся рыболовный траулер «Скорпион». Как только судно начало заваливаться на бок, рабочие покинули его, однако позже стало известно, что не хватает двух человек – мужчины и женщины.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»), сообщили в ведомстве.