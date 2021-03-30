Мнение: Жалобы Навального проверили Кто Надо

Я в своей книге (или не в книге? Нет, в книгу это не вошло – в цикле статей «Почему не получаются партии») писал, почему в СССР, работавшем всю свою историю на максимальное разобщение, атомизацию своих жителей, не любили общественных организаций в традиционном смысле слова – то есть не любили (вплоть до уголовного преследования!) практически любые организации, которые люди создавали сами, в результате общественной инициативы «снизу». Причина проста: такие организации – пусть даже это будет организация филателистов или любителей джаза! – были бы определению неподконтрольны «диктатуре рабочих и крестьян», иначе – той криптомафии, которая и руководила СССР на основании некоего «вечного», непонятно кем и когда выданного мандата.

Поэтому все такие организации выкорчевывались с усердием, с каким иные добросовестные хозяйки каждый день пропалывают сорняки или моют окна – такими делами занимались все “уполномоченные органы”, от участкового милиционера до КГБ). Но, с другой стороны, в СССР было изобилие самых разнообразных общественных организаций. На самом закате совка, перед первым Съездом народных депутатов, «общественным организациям» даже было позволено, по специальному закону и по спецквоте, выдвигать своих представителей в советский как бы «высший законодательный орган». Представляете – народный депутат СССР от «Общества филателистов»! А ведь такой был. Странно, что сейчас нет – видимо, чуть-чуть время не пришло…

Как мог существовать такой парадокс? Очень просто, по-советски. Дело в том, что в СССР вместо всего этого хаоса спонтанных, самовозникающих и самораспадающихся общественных организаций по принципу «кто во что горазд», все было ПО ПЛАНУ. Хотят филателисты или любители чтения объединяться, общаться, обмениваться книгами или марками? Пожалуйста, вот вам уже готовые Общества, хоть книголюбов, хоть филателистов– вступайте, обсуждайте свои книголюбские дела… Но – маленькая деталь: все это – в рамках единого, пронизывающего ВЕСЬ СССР Общества, а точнее – целой вертикали «общественных организаций» (сейчас бы сказали – НКО), структура которой совпадает (по странному совпадению) с административной структурой самого СССР: есть районные отделения общества филателистов, городские, областные, республиканские, есть, наконец, всесоюзное Общество, подразделениями коего все прочие, более мелкие организации, и являются…

То есть – никакой самодеятельности заведомо не предполагается; Москва, контролируя верхушку, таким образом контролировала и всю «общественную самодеятельность» любого ЛЕГАЛЬНОГО общества любителей чего-либо, используя всю ту же советскую, то есть оккупационную по своей сути, вертикаль. Выглядит в описании все это смешно (особенно в применении к несчастным собирателям марок или книголюбам), но если по сути – довольно зловеще.

А что в современной РФ? В современной РФ как обычно – путинский режим заботливо реставрирует и возвращает везде, где только можно, советские практики. И в отношении «общественных организаций», ныне называемых НКО – в первую голову. Еще раз в этом убедился, прочтя новости о проверке «членами общественных организаций по защите прав заключенных» «жалоб на состояние здоровья Навального».

Звучит на первый взгляд по-новому, по-современному: члены ОНК, независимые, стало быть, осуществляют общественный контроль за работой госучреждений, все в соответствии с «новым мЫшлением», провозглашенным еще тов. Горбачевым… А как посмотреть, вглядеться попристальнее – батюшки! Опять махровый совок!

И далее, цитирую по сайту телеканала “Дождь”:

«Член ОНК Владимирской области Владимир Григорян высказал мнение, что Алексей Навальный в колонии симулирует проблемы со здоровьем. А на вопрос о том, что у Навального нет доступа к необходимым лекарствам, он заявил, что это не так.

«Я почти 30 лет проработал в этом ФСИН. Для вас и для нас может и не быть, а для него есть. <…> Я вам говорю, для вас с нами не достать это лекарство, а для них обязательно», — сказал Григорян. Григорян также выразил уверенность, что Навальный действительно нарушает правила внутреннего распорядка колонии.

Другой член владимирской ОНК Юрий Белокрылин сказал Марфе Смирновой, комментируя жалобы Навального, что не доверяет им. «И самому Навальному не доверяю. Значит, у меня такая позиция. Я к нему отношусь очень негативно — к Навальному», — сказал Белокрылин».

Начало уже неплохое: один член проверяющей организации сам признается, что терпеть не может некоего заключенного – но идет проверять жалобы этого самого заключенного. Второй и вовсе – тюремщик с 30-летним стажем. Что же они там напроверяют? Сумеют ли встать над своими личными предрассудками, которые у одного профессиональные, а у второго – личные? Интрига!

Но что они напроверяли – уже известно. Интересно, что показывает проверка в отношении их самих. А вот что: оказывается, этих «проверяющих», которые называются «члены ОНК по защите прав заключенных по Владимирской области» (sic! – обратите внимание на это «по Владимирской области»!), назначил и отобрал ЛИЧНО… бывший глава Общественной палаты, а ныне глава СПЧ Валерий Фадеев.

СПЧ – Совет по правам человека. Тоже как бы «общественная организация», хотя на самом деле – нет. Валерия Фадеева назначили председателем СПЧ полтора года назад, в октябре 2019 года… Указом Президента. То есть СПЧ – это, по сути, госорган. И вот он, в нашем новом возрожденном квази-СССР, как раз «рулит» теми ОНК (тоже, конечно, псевдо-), которые как бы «от имени общественности» контролируют «ситуацию с правами заключенных». И только такие, «сертифицированные» ОНК и имеют право доступа в тюрьмы. А лишь бы кого туда просто и не пустят. Еще чего! Причем в случае «самого известного узника» по фамилии Навальный и приходить к нему будут только люди, лично отобранные Валерием Фадеевым, главой СПЧ – поскольку его туда ради таких ответственных случаев, очевидно, и назначили.

СССР проступает в нашей фантомной РФ постепенно, как на фотобумаге. Жаль, что этот образ самой молодой части читателей уже непонятен; только старики еще могут что-то вспомнить… если, конечно, еще не окончательно впали в маразм.