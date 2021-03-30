Смерти и болезни из-за недостатка физической активности в России и мире – цифры



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Что было известно раньше

Низкий уровень физической активности – известный фактор риска преждевременной смерти и нескольких неинфекционных болезней. Согласно оценкам 2008 года, она связана с 6-10% случаев преждевременной смерти, сахарного диабета 2 типа, рака молочной железы и рака толстой кишки.

Несмотря на известное вредное действие недостаточного уровня физической активности, более четверти населения планеты не следует рекомендациям по физической активности. В ООН ожидают, что если люди станут более активными физически, то показатели психического и физического здоровья людей улучшатся.

Нормы физической активности, установленные Всемирной организацией здравоохранения: 150-300 минут умеренной или 75-150 минут интенсивной нагрузки в неделю.

В последние годы ученые получили много новых данных о вреде малоподвижного образа жизни. В этой связи научное сообщество США и Канады решило заново оценить, какой вклад он вносит в статистику неинфекционных болезней во всем мире.

Последствия низкого уровня физической активности в мире

Ученые проанализировали данные о физической активности, собранные в 2016 году в 168 странах. Они провели оценку того, какое количество различных болезней могло быть предупреждено путем увеличения физнагрузок.

Авторы работы пришли к выоду, что недостаток физической активности связан с более чем 7% смертей от любой причины и смертей от сердечно-сосудистых болезней. С ней также связаны около 8% всех неинфекционных заболеваний в мире.

Недостаток физической активности по-разному влияет на риск разных болезней. Так, с ней были связаны 1,6% случая деменции и 8,1% – гипертонии.

В странах с высоким уровнем доходов влияние гиподинамии на развитие неинфекционных болезней оказалось в два раза выше по сравнению со странами с более низким уровнем доходом. Тем не менее, 69% всех смертей и 74% смертей от сердечно-сосудистых болезней, связанных с недостаточной физической активностью, приходится на страны со средним уровнем дохода, учитывая величину их населения.

Последствия низкого уровня физической активности в России

В дополнительных материалах исследования ученые приводят данные по каждой стране, охваченной исследованием. Согласно этой информации, в РФ на счет недостатка физической активности можно отнести:

смертность от всех причин – 4,6%;

смертность от сердечно-сосудистых болезней – 4,9%;

ишемической болезни сердца – 3,2%;

инсульт – 3,2%;

рак толстой кишки – 1,9%;

рак пищевода – 4,6%;

рака желудка – 4,41%;

рака почки – 4,6%;

рака молочной железы – 1,6%;

сахарного диабета 2 типа – 4,6%;

деменции – 5,2%;

депрессии – 4,6%.

Для сравнения ученые указали, что с курением в мире связано 8,7% смертей, с потреблением сладких напитков – 1,2%, с ожирением – 10-11% (в Европе).