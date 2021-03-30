Мнение: Рецепт успеха Южной Кореи, дореволюционные кооперативы и венесуэльский социализм

1. Между Северной и Южной Кореей меньше различий, чем принято думать. И там, и там живёт один народ — корейцы. Природных ресурсов не слишком много – на севере даже несколько больше. По обеим странам жёстко прошлась война, после которой длительное время была диктатура (демократия на юге началась уже после того, как страна разбогатела). Даже идеология в двух государствах долгое время была похожа и называлась почти одинаково:

https://lenta.ru/articles/2021/03/23/chaebol/

Основатель корейской экономики Пак Чон Хи занимался не только ею, но и идеологией. Он сформулировал принципы чучхесон — ответ на более известное северокорейское чучхе. В обеих концепциях говорится о национальной самобытности, опоре на собственные силы и усилении роли государства. Но если в Пхеньяне переосмысливали коммунизм, то в Сеуле подгоняли под себя рыночную экономику с идеей неприкосновенности частной собственности и поощрением частной инициативы. Впрочем, госпланы готовили и те, и другие.

Почему же Южная Корея на порядок богаче Северной? Очевидно, существенная разница лишь в том, что на севере строили коммунизм, а на юге — капитализм. Командно-административная экономика и уравнительное распределение с треском проиграли частному бизнесу и рынку, стимулирующему ленивые задницы.

Вероятно, это самый яркий сравнительный эксперимент по установлению эффективности двух общественных систем. ГДР и ФРГ, Финляндия и Эстония, другие подобные примеры также показательны, однако всё же опыт над страной в чистом виде, — «одну половинку яйца намажем одной зубной пастой, вторую другой», — поставили только в Корее.

2. Про дореволюционные порядки. Благодаря честному труду и инициативности одного местного предпринимателя крестьяне в отдалённом алтайском селе создали несколько успешных производств, провели электричество и добились уважения всей округи:

https://blog-10101.livejournal.com/104175.html

Старо-Бардинская артель своимъ электричествомъ, телефонами, мельницею, примърно устроеннымъ маслодъльнымъ заводомъ и т. д., производить очень хорошее вліяніе на всю окружающую ее местность. Вездъ обсуждаются на всевозможные лады старо-бардинскія дъла. Часто завидуютъ Бардь:

“Вишь, какъ развилось дъло; все отъ людей завиҫитъ, А у насъ некому за дъло взяться, а то бы и мы, не хуже Барды были”. Въ Старую-Барду пріъзжаютъ депутаты отъ многихъ артелей, чтобы , посмотреть и разузнать. Однихъ интересуетъ мельница, другихъ устройство маслодельного завода, третьихъ – электричество.

А ведь примъръ заразительный. Могутъ быть и последствия: лучшая постановка дъла въ старыхъ кооперативахъ, устройство новыхъ. Признаки уже имъются.

Въ заключеніе повторяю: старо-бар- динскіе кооперативы своимъ появленем’, благополучіемъ и создавшейся славой обязаны единственно своему неутомимому вождю – Агею Ефимовичу Антонову.

Говорятъ, что “одинъ въ поль не воинъ”. Можетъ быть и такъ.

– Какъ много можетъ сделать въ темной деревне одинъ энергичный человек!

3. Коллега genby приводит печальный и поучительный график эффективности современного венесуэльского социализма:

https://genby.livejournal.com/912408.html

Особенно сильно продажи упали после прихода к власти Мадуро в 2013 году. Бывший водитель автобуса до сих пор не любит автомобилистов (или он борется глобальным потеплением).