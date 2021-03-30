Мнение: Одна из немногих стран, которая может вытирать ноги о приказы США относительно безнаказанно

На тему заключенного на днях нефтяного соглашения между Ираном и Китаем, которое гарантирует долгосрочные китайские инвестиции в Иран в обмен на системные и долгосрочные поставки нефти в Китай, а также общее стратегическое партнерство на ближайшие 25 лет.

Ось Иран-Китай – быстро растущая сила на рынке нефти

Одна из тем, которую почти не обсуждают в СМИ – отношения «из-под полы» Ирана и Китая, когда речь идет о нефти. На первый взгляд у этих стран мало общего. Одна-теократия, с радикальными взглядами на неверных, а другая – возможно, единственная успешная коммунистическая диктатура с тех пор, как такая форма правления была создана. Но если присмотреться поглубже, у них есть 2 причины для серьезных взаимных интересов. Во-первых – обе они абсолютные диктатуры, что значит, что органы власти и национальная политика могут меняться по прихоти верхушки. Во-вторых, и самое главное – обе страны имеют серьезные геополитические проблемы с США.

Иран страдает от многолетних санкций, прежде всего – наложенных США, чтобы заставить его выполнять резолюции ООН по атомной программе. Китай считает, что в этом веке он займет место США как главная сверхдержава. Обе страны с авторитарными правительствами едины в том, что они против США.

Стоит заметить, что видимый успех Китая основан западной экономикой за последние 75 лет, потому что мы хотим купить все подешевле. Поэтому Китай стал мировым промышленным центром и в результате накопил огромное богатство. Пандемия заставила задуматься о том, стоит ли переводить стратегически важное производство в страны с деспотическими режимами, но теперь, если вы покупаете что-то кроме еды, велика вероятность, что это сделано в Китае.

Нас интересует прежде всего то, до какой степени Китай и Иран нашли общий язык в подрыве санкций США на иранскую торговлю нефтью. Многие страны подчинились США и отказались иметь дело с Ираном. Но несколько – нет, и Китай – заметная страна среди них. Одна из немногих стран, которая может вытирать ноги о приказы США относительно безнаказанно, Китай широко открыл свои порты для танкеров с иранской нефтью, что смягчает действенность санкций. Это взаимовыгодно для обеих стран в нескольких областях.

Иран и Китай в современную эпоху

Обе страны десятилетиями имели много общего в защите против США. Начиная с конца 80-х, когда Иран начал проявлять свою военную мощь за пределами своих границ, Китай снабжал его ракетами Silkworm, которые позволяют угрожать флоту США в движениях через Орму́зский проли́в. Десятки лет Китай часто был опорой Ирана в геополитическом смысле, и теперь, когда две страны начали амбициозное партнерство, это может привести к значительному расширению торгового и военного присутствия Китая в Иране. NYT пишет:

«Это партнерство, подробно описанное в плане на 18 страницах, полученном NYT, значительно расширит китайскую долю в банках, телекоммуникациях, портах, железных дорогах и десятках других проектов. В обмен Китай получит регулярное – и, по словам иранского чиновника и нефтеторговца – со значительной скидкой – снабжение иранской нефтью на следующие 25 лет».

То есть Китай обеспечил себя иранской нефтью в обозримом будущем. Рассмотрим некоторые возможные последствия для этого в сфере нефти и геополитики.

Экономика Китая в основном оправилась от короны к весне 2020, и поэтому Китай скупает нефть для покрытия ее растущих потребностей. Это еще не новость. Новость в том, как эти 2 страны сотрудничают, чтобы помочь Ирану обойти санкции США. Санкции, которые не могли выполнить свою задачу- остановить атомные программы этой исламской страны, не желающей считаться с общепризнанными нормами. Возможно, теперь мы поймем, почему.

В статье в разделе «Мировая нефть» 11 марта Bloomberg занялся полной оценкой того, сколько Китай покупает иранской нефти.

В марте Китай покупает 856 000 баррелей в день, наивысшее количестов почти за 2 года, и на 129% больше, чем в феврале, по словам Кэвина Райта – аналитика фирмы Kpler. Он учитывает перевалку с судна на судно на БВ и в водах Сингапура, Малайзии и Индонезии, скрывающие происхождение нефти.

Китай покупает очень много нефти, почти 12 миллионов баррелей нефти в сутки из многих источников, так его потребности невероятны– свыше 30 миллионов баррелей нефти в сутки. Так что резонно, что у него не один поставщик. Но особенно привлекательной иранскую нефть делает скидка, когда цены на нефть начали резко расти. В статье Bloomberg сказано, что иранская нефть на 3-5 долларов дешевле Brent. И когда покупают в таких объемах, как Китай, это означает очень солидную экономию

Но есть более глубокие последствия таких бешенных закупок. Китай строит нефтехранилища с головокружительной быстротой. Китай запасает нефть темпами, невиданными в развитой экономике. Пример такого строительство обсуждался в статье Reuters. В отличие от США, Китай запасается нефтью намеренно. И, в другом примере отличия от традиции США, где частные фирмы играют ведущую роль, оценивают как добавку к объему нефтехранилищ в Китае в 100 миллионов баррелей в 2021 году.

Покупка Китаем нефти помогла стабилизировать рынок в 2020, когда цены рухнули. Это также дало Китаю возможность купить много нефти по дешевке.

Китай импортирует около 75% потребной им нефти, так что ему разумно делать запасы. Особенно учитывая его враждебность против США. Это может быть и завуалированным посланием США – не лезь! В 2019 году США наложили санкции на Cosco – крупнейшую танкерную компанию Китая – за перевозку иранской нефти. Эти санкции были частично отменены вскоре после переговоров с Китаем.

А теперь подведем итог

В 2013 году Китай объявил миру, что начинает выполнять амбициозный план "Один пояс – один путь" (BRI), чтобы значительно расширить свое влияние в десятках стран Азии и Ближнего Востока. Это была инициатива нового президента Китая Си (который теперь, похоже, стал «пожизненным президентом»).

BRI подавался как своего рода восстановление Великого шелкового пути. Но на самом деле Китай желает заместить слабеющее влияние США в этих регионах и сместить США как господствующую мировую экономическую и военную силу, начав Китайский век. Статья на эту тему, опубликованная Советом по внешним отношениям (мозговым трестом империалистов США -пер.) суммировала озабоченность BRI так:

США разделяют тревогу некоторых стран Азии, что BRI может быть троянским конем регионального развития и военной экспансии под руководством Китая.

И позиция Ирана хорошо подходит для целей Китая – расширения своей мощи в экономике и геополитике. Что лучше покажет мощь азиатской сверхдержавы, чем срыв ключевых резолюций ООН – навязанных и выполняемых прежде всего США – страной, которую Китай намерен сместить.

Тайвань – возможное яблоко раздора

Переговоры США и Китая на Аляске на прошлой неделе привели к массе громких слов и игры на публику с обеих сторон. США начали читать Китаю лекции по правам человека, агрессивности с Тайванем, подавлению демократии в Гонконге и кибератакам против США.

Китай же, вместо того, чтобы все это проглотить, вернул это с лихвой, напомнив о вмешательстве США во всем мире, особенно в Иране и Венесуэле (которой Китай также помогает против приказов США), расовых отношениях в США и видимом упадке веры американцев в свою демократию. Вот как это выразил Янг: (по словам WSJ): ««США непригодны к тому, чтобы говорить с Китаем о том, чего они хотят, с позиции силы.» Он обвинил США в покровительственном тоне и показал средний палец Блинкену и Салливану.»

Больше всего США заботит все более враждебная риторика Китая против Тайваня, который Китай считает провинцией Китая. Китай уже 50 лет (со встречи Киссинджера и Чжоу Эньлая) как подчеркивает, что для него нет важнее внешнеполитической задачи чем возращение Тайваня в КНР.

«Не важно, о чем Киссинджер заговаривал – Вьетнам, Корея, СССР – Чжоу возвращался к Тайваню – «единственному вопросу между нами». Признают ли США власти КНР единственным правительством Китая и нормализуют дипломатические отношения? Да, после выборов 1972 года. Будет ли Тайвань изгнан из ООН и его место в Совбезе отдано Пекину? Снова, да» И сейчас Китай через Си дал понять, что это – главная задача.

«С этой целью, прежде всего, Си проводит значительное расширение вооруженных сил – сухопутных, морских и воздушных, включая ракеты наземного базирования DF-21D, способные потопить авианосцы США»

Аналитики считают, что идущее перевооружение США средств обороны Тайваня может закрыть окно возможностей для Китая, что подтолкнет и его к резким действиям для достижения своих целей.

В таком случае стратегия Китая – создание запасов нефти на случай неизбежного перехвата танкеров – вполне логично. Некоторые военные аналитики считают, что это может случиться уже в 2025 году.

Что это значит для нефтяных рынков с растущими ценам в 2021?

Необходимо понять, что нефть – объект глобальной торговли. Бензин в машине американца может быть сделан из саудовской или канадской нефти, и многих других.

В основном нефть перевозят по миру в огромных судах – от миллиона до двух баррелей за раз. Эти суда и сооружения, к которым они идут, крайне уязвимы для пиратов или военного перехвата. В последние годы выросло число и того, и другого, иногда ради денег, но чаще с геополитическими целями. Суть в том, что мировая торговля нефтью крайне непрочна и зависит от крайних фракций в странах вроде Йемена. Это место, где мятежники хуситы при поддержке Ирана борются против Саудовской Аравии, и недавно атаковали дронами и ракетами нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Атаки оказались неэффективными, так не был причинен значительный ущерб, в том числе благодаря ЗРК "Пэтриот". Но все равно нефтяные рынки получили послание и цены на нефть резко выросли, хотя бы временно, прежде чем снизиться через несколько дней из-за возобновления опасений по поводу коронавируса, замедления уменьшения запасов и усиления доллара.

Как видно из графика EIA прогнозы нефтедобычи показывают очень напряженное равновесие предложения и спроса. То есть любое вмешательство в мировую поставку нефти может повредить импортерам нефти, в том числе США. Хотя мы производим 11 миллионов баррелей в день, мы потребляем почти 20. Остальные 9 миллионов поступают к нам по опасным путям, так как потенциально враждебные силы вроде Ирана и Китая расширяют свое влияние в мире.

Подведем окончательные итоги

Я уже давно считаю, что компании США и Канады не понимают, насколько ценна уверенность, когда большая часть их производства находится в их национальных границах. Я не знаю, как оценить это точно за последние несколько лет, когда эти компании старались показать миру, что тоже хотят использовать «зеленую энергию». Только что пережив крупную перенасыщенность рынка, эти компании пытаются свести баланс и восстановить доверие инвесторов. Расширение производства – последнее, о чем эти компании думают.

Я могу сказать с уверенностью, что если возможности, которые я перечислил в статье, станут реальностью, то:

1)Китай больше всего выиграет от добычи иранской нефти. Иран может добывать 3,5-4 миллиона баррелей в день. Иран полон решимости от смены президента в США и от защиты, которую ему дает Китай, и может начать наращивать добычу. Иран может ловко уклоняться от санкций, выходя в море ночью, и шансы велики, что Китай будет привилегированным получателем нефти в случае проблем.

2) Возможность дефицита нефти все растет. Добыча в США падает, и добыча многих стран ОПЕК тоже, из-за недостатка инвестиций в связи с выходом на биржу. Добавьте к этому геополитические амбиции Ирана и Китая, с ростом напряженности в отношениях с США – и у вас пороховая бочка, только и ждущая искры. Возможно, такой искрой станет Тайвань.

Наконец, повышение нефтяных цен из-за войны приведет к переоценке нефтяных активов невоюющих стран. Современная экономика движется нефтепродуктами и нефтяными деривативами, и так будет еще много лет.

Дэвид Месслер

https://oilprice.com/Energy/Energy-General/The-Iran-China-Axis-Is-A-Fast-Growing-Force-In-Oil-Markets.html – оригинал на английском

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