 

Глава НБУ Шевченко: Нацбанк последовательно работает над усилением институциональной независимости

30.03.2021, 19:34, Новости дня
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Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что в НБУ согласны с мнением о необходимости защищать независимость регулятора. Об этом глава НБУ написал в своем Facebook.

“Вполне разделяю позицию господина Джорджа Кента, представителя Государственного департамента США о том, что любой закон, который ставит под угрозу независимость НБУ, не помогает Украине. Команда Национального банка последовательно работает над усилением институциональной независимости регулятора, улучшением корпоративного управления в госбанках и снижением доли плохих кредитов в банковской системе. В рамках этого курса Национальный банк Украины последовательно внедряет на законодательном уровне лучшие мировые практики функционирования банковской системы”, – отметил он.

Среди таких внедрений он перечислил законопроект о совершенствовании корпоративного управления в банках, согласованный с экспертами Международного валютного фонда, который находится на рассмотрении Верховной Рады, а также изменения в закон Украины “О Национальном банке Украины”, которые находятся в стадии доработки и направлены прежде всего на совершенствование взаимодействия между Советом и Правлением НБУ, что должно повысить институциональную устойчивость и независимость Национального банка Украины.

“НБУ инициировал создание в Украине специализированного финансового суда, который позволит банкам более эффективно регулировать вопросы неработающих кредитов и положительно повлияет на инвестиционную среду. Эта идея, в частности, обсуждается с нашими американскими и европейскими партнерами. Национальный банк был и остается технократическим институтом, неуклонно придерживается своей миссии – обеспечение финансовой и ценовой стабильности ради содействия экономическому развитию Украины”, – добавил Шевченко.

Он подчеркнул, что в НБУ благодарны американским партнерам и коллегам из Международного валютного фонда за поддержку Национального банка Украины и рассчитывают на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества.

https://www.facebook.com/KyryloShevchenkoCEO/posts/2823954087854948

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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