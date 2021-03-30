 

PayPal разрешил оплачивать товары криптовалютой

30.03.2021, 19:34, Новости дня
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Платежная система PayPal разрешила использовать криптовалюту для оплаты товаров в своей платежной системе. Об этом говорится на сайте компании.

В компании отметили, что клиенты PayPal с активами в криптовалюте в США смогут теперь расплачиваться криптовалютой в PayPal при оформлении заказа.

“Опираясь на возможность покупать, хранить и продавать криптовалюту с помощью PayPal, клиенты, использующие функцию Checkout with Crypto, могут безопасно и легко производить оплату, конвертируя запасы криптовалюты в фиатную валюту при оформлении заказа, с уверенностью в стоимости и без дополнительных комиссий за транзакцию”, – заявили в компании.

PayPal – крупнейшая дебетовая электронная платежная система. Ее клиенты могут оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.

В Украине PayPal доступен с ограниченным функционалом – с 2018 года украинцы могут создавать аккаунты в системе и привязать к ним свои карты, чтобы потом расплачиваться ими на иностранных сайтах. При этом нельзя принимать и выводить со счета деньги на карты украинских банков

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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