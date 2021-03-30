 

Жена Dzidzio: Менталитет, когда девочек учат угождать мужу, к счастливой жизни не имеет никакого отношения

30.03.2021, 19:34, Новости дня
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Супруга украинского музыканта Dzidzio певица Slavia рассказала, что с детства в ее подсознании отложились слова знакомых и родственников, призывающих женщину к терпению. Об этом она написала 30 марта в Instagram.

“С возрастом поняла, что наш западно-украинский менталитет, когда девочек с детства учат терпеть, молчать, угождать своему мужу, к счастливой жизни не имеет никакого отношения. Рано или поздно терпению приходит конец, и оно выходит боком. Негатив, который мы держим в себе, накапливается годами и со временем может проявиться в виде болезней, истерик, психологических и ментальных проблем”, – заявила артистка.

Slavia, ссылаясь на свой опыт, завила, что о своих претензиях нужно сразу говорить партнеру.

“Если человек дорожит отношениями – он услышит и будет пытаться исправить”, – резюмировала она.

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Публикация от SLAVIA (@slavia_official)

Ярослава и Михаил Хома (Dzidzio) поженились в 2013 году. Супруга Dzidzio строит сольную карьеру под сценическим псевдонимом Slavia.

Летом 2020 года она презентовала видео на песню “Я тобі не мамка”, в котором в том числе спела о ночных медитациях мужа. Комментируя клип супруги, Dzidzio заявил, что “увидел в нем камни в свой огород”. 

В марте певица заявила, что мечтает о детях, но у мужа на это нет времени. “Он всегда в работе, всегда на телефоне. Всегда у него деловые встречи. Хотелось бы, конечно, немного больше времени вместе проводить”, – призналась певица.

Dzidzio, комментируя возможное отцовство в будущем, заявил, что ему пора уже об этом задуматься.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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