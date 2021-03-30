 

СБУ ликвидировала ботоферму, которую финансировали из РФ

30.03.2021, 19:34, Новости дня
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Служба безопасности Украины заблокировала работу сети ботоферм, которые распространяли фейковую информацию. Об этом сообщил 30 марта пресс-центр СБУ.

Злоумышленники обеспечивали распространение постов для дискредитации вакцинации и в поддержку террористических организаций “ЛДРН”. Их финансировали с территории России через электронные кошельки платежных систем, отметили в релизе.

“В противоправной деятельности организаторы схемы использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи. Во время проведения обысков правоохранители изъяли: компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, Gsm sms banking, sim bank, GoIP шлюзы, несколько сотен сим-карт”, – сообщили в СБУ

По информации спецслужбы, незаконную схему организовали четверо жителей Хмельницкого. Они разместили оборудование в арендованном помещении торгового центра и по месту жительства.

“Специализированные аппаратно-программные комплексы злоумышленники использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения ложной информации. Часть оборудования злоумышленники использовали для заработка на незаконной маршрутизации международного телекоммуникационного трафика”, – подчеркнули в СБУ.

СБУ открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к противоправной деятельности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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