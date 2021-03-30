Политолог Таран заявил, что глава ГФС Мельник может крышевать табачный контрафакт

Глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник может быть причастным к “крышеванию” производства контрафактных сигарет в Украине. Об этом в Facebook написал политический эксперт Виктор Таран.

Он отметил, что еще в 2018 году журналисты-расследователи уличили предприятие “Юнайтед Тобако” в Желтых Водах в массовом производстве сигарет с поддельными акцизными марками. Было открыто уголовное производство. Следствие установило, что предприятие уклонилось от уплаты 2,47 млн грн акцизного сбора. По оценкам прокуратуры, незаконное производство приносило организаторам до 3 млн долларов прибыли в месяц.

“Тогда все закончилось большим пшиком. Директор выплатил относительно небольшой штраф и дело закрыли, – написал Таран. – За два прошедших года ничего не изменилось. Контрафакт продолжают производить в промышленных масштабах”.

Ссылаясь на данные Счетной палаты, эксперт сообщил, что только за первое полугодие 2019 года ООО “Юнайтед Тобако” произвело 4,52 млн пачек сигарет, использовав при этом только 0,44 млн штук акцизных марок.

“Это означает, что существует вероятность, что 90% произведенных сигарет “Юнайтед Тобако” продолжало реализовывать без уплаты акциза. А это 63 млн невыплаченного акциза только за полгода”, – сообщил эксперт.

По его мнению, ответственность за контрафакт несут руководители правоохранительных органов Днепропетровской области, в частности прокурор области Валерий Прихожанов, а также глава ГФС Вадим Мельник. Таран считает, что чтобы наполнить госбюджет и поддержать экономику в кризис, премьер-министру Денису Шмыгалю необходимо “жестко пообщаться” с Мельником.

“Конечно, ставить на место руководителя ГФС, ломая коррупционные схемы, это не книжки папе римскому на постановочном фотосете дарить. Это намного сложнее. Но рано или поздно порядок в стране нужно наводить. И если с этим не справится этот премьер, то наводить порядок будет следующий. Тот, кто не боится ни прокуратуры, ни ГФС”, – заявил эксперт.

Он добавил, что десятки миллионов гривен, которые госбюджет теряет из-за производства контрафактных подакцизных товаров, могли бы быть направлены на финансовую поддержку физлиц-предпринимателей, пострадавших от локдауна. Вместо этого Кабмин и Верховная Рада предлагают им довольствоваться “подачкой” в 8 тысяч гривен, написал Таран.

https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158293040111859

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