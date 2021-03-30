Вынесен приговор члену банды, устроившей десятки тысяч незаконных мигрантов в Москве

В Москве вынесли приговор участнику преступной группы, которая помогла устроиться в столице почти 170 тыс. мигрантов, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

«Люблинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 25-летнего жителя столицы Андрея Ермалаева. Он осужден за совершение преступлений … организация незаконной миграции, то есть организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, организованной группой и фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Ермалаева осудили на два года колонии общего режима, также он обязан выплатить штраф в 100 тыс. рублей. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Генпрокуратура сообщала, что члены группировки, в которую входил Ермалаев, передали в ГУ МВД по столице ложные сведения о месте пребывания иностранцев для миграционного учета.

Принимающей стороной, согласно документам, выступали коммерческие фирмы и один ИП, а местом проживания указывалось помещение на проспекте 40 лет Октября.

За оказание услуг подозреваемые получали от 2,5 до 5 тыс. рублей. С сентября 2018 года по ноябрь 2019 года они организовали незаконное пребывание не менее 167 тыс. мигрантов в России.