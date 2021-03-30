 

Эксперт: ЦИК продолжит внедрять цифровые сервисы для избирателей, кандидатов и наблюдателей

30.03.2021, 19:22, Новости дня
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«Задача обновленного ЦИКа – расширять новые практики, чтобы комфортнее становилось и избирателям, и кандидатам, и наблюдателям», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя старт работы нового состава ЦИК.

«Элла Памфилова старается сделать ЦИК, так сказать, более «клиентоориентированным», поэтому делалась ставка на различные электронные новации. Под ее руководством у ЦИКа создан ряд заделов. Вот на осень намечены выборы в Госдуму – будет электронный сбор подписей кандидатов. В некоторых областях расширяется практика электронного голосования. Больше будет веб-камер на участках – для наблюдения, чтобы усилить прозрачность процедуры», – отметил профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев.

«В других странах, например в США, участие наблюдателей затруднено. Там практикуется голосование на дому и голосование по почте без наблюдателей и без предъявления документов избирателями – очевидно, что это огромное поле для подтасовок», – отметил Матвейчев. По его наблюдениям, в РФ система контроля за достоверностью результатов постоянно совершенствуется, как следствие растет доверие общества к результатам выборов. Благодаря технологическим новшествам к настоящему времени российский ЦИК и вся российская избирательная система «стали лучшими в мире», полагает политолог.

«ЦИК должен продолжить работу в том же темпе, чтобы наша избирательная система стала практически недосягаемой, образцовой для других стран», – подытожил Матвейчев.

Напомним, в понедельник прошло первое заседание ЦИК в новом составе, на котором было избрано новое руководство комиссии – председатель, его заместитель и секретарь комиссии. Элла Памфилова, которая занимала пост председателя Центральной избирательной комиссии с марта 2016 года, переизбрана главой ЦИК на ближайшие пять лет.

Ранее директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что Памфиловой удалось значительно укрепить самостоятельность системы избирательных комиссий. «Никто из предшественников Памфиловой так и не сумел побороть зависимость региональных избиркомов от местных администраций… Сегодня такое влияние сведено к минимуму, и избиратели это также заметили», – отмечал эксперт.



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