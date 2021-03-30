 

Московские водители стали в два раза чаще уступать пешеходам

30.03.2021, 19:22, Новости дня
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Водители в Москве в январе – феврале этого года в два раза чаще пропускали пешеходов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, что связано с увеличением числа видеокамер на дорогах, информирует столичный департамент транспорта.

«С дорожными камерами водители стали в два раза чаще пропускать пешеходов. Это показывает статистика за январь и февраль», – говорится в Telegram-канале ведомства.

В департменте отметили, что в Москве в целях безопасности «постоянно совершенствуется пешеходная инфраструктура.

Ранее столичное управление ГИБДД сообщило, что большинство наездов на пешеходов в Москве происходит по их же вине. Согласно статистике прошлого года, по причине перехода проезжей части вне установленных для этого мест произошло 69% всех ДТП с участием пешеходов, неподчинение сигналам регулирования привело к 13% ДТП с пешеходами, а неожиданный выход из-за транспортного средства или сооружения стал причиной 8% несчастных случаев.



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