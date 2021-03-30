Мнение: Новая перспективная ориентация. Запись по четвергам



Деми Ловато

На сайте msn.com, то есть «Майкрософт.новости» (!), прочитал удивительную и очень меня позабавившую новость. Новости от Майкрософта, причем на русском языке, я в последнее время читаю невольно – мне их подсовывает непосредственно браузер, который бывший Эксплорер – причем в момент, когда я его запускаю, так что уклониться нельзя. Но вот в кои-то веки выдали интересное – про американскую певицу Деми Ловато. О существовании такой певицы, думаю, до сего момента не подозревало 99% пользователей захолустного экс-Эксплорера, но дело, как обычно, не в ее певческих талантах: певица объявила себя… пансексуалкой!

Приставка «пан» вообще-то обозначает «всё», всеобщий охват; «пантюркизм» – объединить всех потенциально турецкоподданных, пантеизм – убеждение, что «бог везде, «и травинка, и лесок, в поле каждый колосок…» А «пансексуализм» -ужаснулся я – это что ж тогда получается – влечение не только к животным, но и к камням, и к архитектурным сооружениям?! Я собственно, потому и ткнул в новость про Деми – ожидая увидеть рассказ, как бедная девушка горит желанием слиться в экстазе не только с лабрадором Кони, но и с собором Нотр-Дам и государством Панама…

Все, однако, оказалось проще. «Девушка сообщила, что предпочитает называть себя пансексуалкой, поскольку ее привлекают женщины, мужчины, а также все гендеры между ними».

Вон оно что! Нуу, хитра! Аплодирую Деми! И там еще далее пояснение: «Пансексуальность характеризуется романтическим влечением и/или сексуальным желанием, возникающим по отношению ко всем гендерам или вне зависимости от гендера».

Круто. Вводится новый термин, поскольку «старой доброй» бисексуальностью уже не обойтись. Скажет сейчас человек «я – бисексуал» – и ответом ему будет только разочарованный вой – как?! Только к двум?? Еще, чего доброго, в «сексизме» и дискриминации обвинят, а под это дело и с работы выгонят. Сейчас на Западе с этим строго. Гендеров-то насчитали уже то ли 40, то ли 80! Уже ведь даже постановили, что называть себя «женщиной» или «мужчиной» имеют право только трансгендеры – и в том, что данная догма не подлежит сомнениям, уже убедилась на своем горестном опыте сама Джоанна Роулинг, которую в виде наказания выгнали из «поттерианы».

Почему только трансгендеры? А очень просто – потому что они, дескать, этот пол сами ВЫБРАЛИ. Претерпев за то несказанные телесные мучения, почти, как они считают, крестные. А те, кому пол достался на халяву, за просто так, должны в этом месте почтительно молчать и не возникать со своими «а и у меня тоже». Нет, не то же!

Вот полюбила бы Деми-певица мальчика, переделанного в девочку – и как бы она это назвала, неужто бисексуальность? А теперь – пожалуйста. Она говорит «я – пансексуалка», и вопросы сняты. Красота же.

Кстати, по поводу ее малоизвестности я, пожалуй, погорячился. Поискал на Ютубе – вот у этого, скажем, клипа 307 млн. просмотров! Поизвестней Гагариной будет!

Я, пожалуй, тоже, пока не поздно, запишусь в пансексуалы. Чтобы меня больше этими 40 гендерами не донимали.

Как говорил другой мой знакомый пансексуал: «Гендеров я знаю только два: мужчина на мерседесе и женщина на бугатти. Все прочие гендеры меня не интересуют».