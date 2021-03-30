Вера Брежнева поздравила дочь с юбилеем и опубликовала редкие семейные фото

39-летняя певица Вера Брежнева поделилась на своей странице в Instagram архивными кадрами в честь 20-летия старшей дочери, Софьи Киперман. Снимки она сопроводила трогательным поздравлением:

20 лет назад мы встретились и это было мое самое первое настоящее осознанное счастье! Моя первая доченька, первая правнучка, внучка и племянница в нашей семье! Мой смысл, моя мотивация, мой учитель и моя бесконечная любовь. С Днем Рождения, мой Ангел!

Софья Киперман — первый ребенок экс-солистки “ВИА Гра” Веры Брежневой. Девочка родилась в 2001 году, ее отцом является Виталий Войченко. С ним Вера прожила несколько лет. В ноябре 2006 года она вышла замуж за украинского бизнесмена Михаила Кипермана, от которого она в 2009 году родила дочь Сару. Соня также взяла фамилию отчима. В октябре 2012 года пара объявила о расставании.

С октября 2015 года Брежнева состоит в браке с композитором и музыкальным продюсером Константином Меладзе. Они сыграли свадьбу в Италии. Торжество было простым, тихим, только для двоих, и, по задумке пары, общественность должна была узнать о нем далеко не сразу. Планы нарушили папарацци, которые сфотографировали Константина и Веру на выходе из мэрии после регистрации брака и передали снимки российским СМИ. Лишь спустя два с половиной года Вера и Константин решили рассказать о торжестве подробнее. Осенью 2017-го Константин стал гостем передачи Бориса Корчевникова “Судьба человека” и поведал о сказочных днях в Италии:

На нашей свадьбе никого не было. Мы это сделали по-простому, вдвоем в Италии, стараясь никого не напрягать и не делать из этого шумихи. Мне кажется, это совершенно естественно в ситуации, когда люди относятся друг к другу бережно, не хотят спугнуть свое счастье, а наоборот, хотят оставить хоть какой-то островок нормальной человеческой жизни для себя. Нас все равно кто-то сфотографировал – не получилось так тихо, как мы хотели, но в любом случае мы провели там 2-3 дня так, как мечтали, а не так, как предписывал этикет, сложные церемониальные правила и так далее. Я не говорю о себе, но, мне кажется, таким людям, как Вера, у которых и так хватает публичных обязанностей, хочется побыть в ощущении, что ты нормальный человек, что у тебя есть какая-то закрытая территория, где ты можешь быть самим собой.

Кстати, свадьба Веры совпала с балом дебютанток, на котором выступала тогда еще 14-летняя Соня. Из-за этого на балу она была чуть ли не единственной среди дебютанток, кто был без сопровождения и поддержки родных.

Известно, что Софья Киперман делает уверенные шаги в модельной и актерской карьере: в 2015 году она снялась в эпизодической роли в шестом сезоне сериала “Дневники вампира”, в феврале 2016-го дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке, а месяц спустя снялась в лукбуке бренда Bella Potemkina. В 2017-м она вместе с мамой приняла участие в показе Dolce & Gabbana в Киеве.