Мнение: Африканские похождения

Механизированная колонна российских ЧВКшников зашедшая с территории Судана в ЦАР, где российские военные и ЧВКшники помогают обучать местных военных и спецназ, а также помогают правительственным войскам в отражении попыток местных повстанцев захватывать относительно крупные города.

Плюс из Ливии.

На видео https://www.facebook.com/watch/live/?v=469009780967892&ref=watch_permalink с учений ЛНА, которые посетил Хафтар, были отмечены российские "Тигры".

Также на учениях отметились бомбардировщики Су-24, которые летом прошлого года помогли остановить турецкое наступление на Киренаику, в том числе путем нанесения ударов по турецким ЗРК и системам РЭБ.



В условиях слабой ПВО у ПНС Ливии и турок, машина оказалась в Ливии более чем актуальной. При отсутствии турецких F-16, главной угрозой для нее были модернизированные турецкие ЗРК "Хок" и старые советские С-125.



Хафтар на учениях.



Схема учений.

И еще на тему Ливии.

Опубликовано "Серой зоной".



Поставленный в свое время Хафтару Т-62М. В Сирии такие машины со складов длительного хранения получал 5-й штурмовой корпус, правда система защиты в Сирии была попроще, тут все-таки с ДЗ получше.



"Частник".



Известный и хорошо примелькавшийся бронеавтомобиль, светившийся под Триполи и при отступлении от Бани-Валида к авиабазе Аль-Джуфра. Чей танк – ЧВКшников или ливийцев, не уточняют. Где-то рядом притаился "Панцирь" на шасси "Камаза".

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