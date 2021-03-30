 

Мнение: Африканские похождения

30.03.2021, 18:42, Разное
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Механизированная колонна российских ЧВКшников зашедшая с территории Судана в ЦАР, где российские военные и ЧВКшники помогают обучать местных военных и спецназ, а также помогают правительственным войскам в отражении попыток местных повстанцев захватывать относительно крупные города.

Плюс из Ливии.
На видео https://www.facebook.com/watch/live/?v=469009780967892&ref=watch_permalink с учений ЛНА, которые посетил Хафтар, были отмечены российские "Тигры".

Также на учениях отметились бомбардировщики Су-24, которые летом прошлого года помогли остановить турецкое наступление на Киренаику, в том числе путем нанесения ударов по турецким ЗРК и системам РЭБ.


В условиях слабой ПВО у ПНС Ливии и турок, машина оказалась в Ливии более чем актуальной. При отсутствии турецких F-16, главной угрозой для нее были модернизированные турецкие ЗРК "Хок" и старые советские С-125.


Хафтар на учениях.


Схема учений.

И еще на тему Ливии.
Опубликовано "Серой зоной".


Поставленный в свое время Хафтару Т-62М. В Сирии такие машины со складов длительного хранения получал 5-й штурмовой корпус, правда система защиты в Сирии была попроще, тут все-таки с ДЗ получше.


"Частник".


Известный и хорошо примелькавшийся бронеавтомобиль, светившийся под Триполи и при отступлении от Бани-Валида к авиабазе Аль-Джуфра. Чей танк – ЧВКшников или ливийцев, не уточняют. Где-то рядом притаился "Панцирь" на шасси "Камаза".

Источник: Colonel Cassad



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