Мнение: Африканские похождения
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Механизированная колонна российских ЧВКшников зашедшая с территории Судана в ЦАР, где российские военные и ЧВКшники помогают обучать местных военных и спецназ, а также помогают правительственным войскам в отражении попыток местных повстанцев захватывать относительно крупные города.
Плюс из Ливии.
На видео https://www.facebook.com/watch/live/?v=469009780967892&ref=watch_permalink с учений ЛНА, которые посетил Хафтар, были отмечены российские "Тигры".
Также на учениях отметились бомбардировщики Су-24, которые летом прошлого года помогли остановить турецкое наступление на Киренаику, в том числе путем нанесения ударов по турецким ЗРК и системам РЭБ.
В условиях слабой ПВО у ПНС Ливии и турок, машина оказалась в Ливии более чем актуальной. При отсутствии турецких F-16, главной угрозой для нее были модернизированные турецкие ЗРК "Хок" и старые советские С-125.
Хафтар на учениях.
Схема учений.
И еще на тему Ливии.
Опубликовано "Серой зоной".
Поставленный в свое время Хафтару Т-62М. В Сирии такие машины со складов длительного хранения получал 5-й штурмовой корпус, правда система защиты в Сирии была попроще, тут все-таки с ДЗ получше.
"Частник".
Известный и хорошо примелькавшийся бронеавтомобиль, светившийся под Триполи и при отступлении от Бани-Валида к авиабазе Аль-Джуфра. Чей танк – ЧВКшников или ливийцев, не уточняют. Где-то рядом притаился "Панцирь" на шасси "Камаза".
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Источник: Colonel Cassad
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