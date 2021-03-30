 

Рада лишила Скичко депутатского мандата

30.03.2021, 18:40, Новости дня
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Верховная Рада поддержала досрочное прекращение полномочий нардеп от “Слуги народа” Александра Скичко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Решение поддержали 244 нардепа.

Скичко 29 лет. Он родился в Черкассах, имеет экономическое образование (магистр экономики). На сайте президента Украины сказано, что он 10 лет занимался предпринимательской деятельностью.

Он прошел в Раду ІХ созыва как мажоритарщик, набрав 50,92% (34 455 голосов) на выборах в одномандатном округе №197 (охватывает территорию городов Канев и Золотоноша, Золотоношский район, часть Каневского, Черкасского районов и Сосновского района города Черкассы).

29 января этого года, согласно указу президента Украины №38/2021, Скичко был назначен главой Черкасской областной государственной администрации (ОГА).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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