В Одесской области во время пожара в квартире женщина упала с восьмого этажа и погибла – ГСЧС

В поселке городского типа Южном в Одесской области случился пожар на девятом этаже жилого дома, погибла хозяйка квартиры. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели получили сообщение, что на навесе на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Южном находится женщина.

Прибыв на место вызова, спасатели обнаружили “возгорание домашнего имущества в квартире на девятом этаже на площади 1 м²”.

Огонь быстро потушили, но спасти женщину не успели – она упала с навеса и погибла. Обстоятельства происшествия устанавливает Национальная полиция.

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