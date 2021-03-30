Десерт без сахара, муки, масла и яиц. Судья “МастерШеф” рассказал рецепт пирога для поста

Украинский шеф-повар, ресторатор и судья проекта “МастерШеф” на СТБ Владимир Ярославский 27 марта в Instagram разместил рецепт морковного пирога.

“Простой, но интересный десерт, который я использую в пост. В нем нет сахара, пшеничной муки, сливочного масла и яиц. Можно есть практически всем”, – заверил кулинарный эксперт.

Для приготовления морковного десерта понадобится 400 граммов очищенной моркови, 170 граммов грецких орехов, 300 граммов фиников, 150 граммов овсяной крупы и 110 граммов кокосового масла, а также корица.

Измельченные ингредиенты необходимо смешать, заправить теплым кокосовым маслом, переложить в форму и выпекать в духовке при температуре 180 °С около 30 минут.

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Публикация от Владимир Ярославскии * (@yaroslavskyi_vova)

Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности “технолог питания”, затем поступил в Полтавский кооперативный университет.

После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан.

С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.

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