 

Десерт без сахара, муки, масла и яиц. Судья “МастерШеф” рассказал рецепт пирога для поста

30.03.2021, 18:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинский шеф-повар, ресторатор и судья проекта “МастерШеф” на СТБ Владимир Ярославский 27 марта в Instagram разместил рецепт морковного  пирога. 

“Простой, но интересный десерт, который я использую в пост. В нем нет сахара, пшеничной муки, сливочного масла и яиц. Можно есть практически всем”, – заверил кулинарный эксперт. 

Для приготовления морковного десерта понадобится 400 граммов очищенной моркови, 170 граммов грецких орехов, 300 граммов фиников, 150 граммов овсяной крупы и 110 граммов кокосового масла, а также корица.

Измельченные ингредиенты необходимо смешать, заправить теплым кокосовым маслом, переложить в форму и выпекать в духовке при температуре 180 °С около 30 минут. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Владимир Ярославскии * (@yaroslavskyi_vova)

Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности “технолог питания”, затем поступил в Полтавский кооперативный университет.

После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан.

С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / Япония заявила КНДР протест в связи с запусками баллистических ракет

02.10 / Пушков оценил последствия заболевания Трампа COVID-19 для избирательной кампании

22.10 / “Головы могут полететь”. Зеленский анонсировал изменения в правительстве

15.09 / Верховная Рада официально осудила действия белорусских властей

02.09 / Пентагон оценил планы Китая по ядерной модернизации

02.11 / Сарик Андреасян обратился к Зеленскому из-за войны в Карабахе

30.11 / Посол Украины поддержал Японию в вопросе принадлежности Курил

08.02 / Глава МИД Украины спрогнозировал «прилет ответа» РФ за блокировку оппозиционных СМИ

22.10 / Извержение вулкана началось на Камчатке

04.10 / VOAэкспресс 4 октября 2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)