 

Рада назначила на осень выборы мэра Харькова

30.03.2021, 18:40, Новости дня
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Верховная Рада Украины поддержала проект постановления №5292 о назначении внеочередных выборов мэра Харькова, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“За” проголосовали 249 нардепов.

Согласно проекту постановления, выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года.

61-летний мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря. С середины сентября Кернес лечился от коронавирусной инфекции в берлинской клинике “Шарите”. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

По итогам местных выборов 25 октября Кернес набрал 60,34% голосов избирателей и был объявлен мэром Харькова без принесения присяги. Он занимал должность городского головы с 2010 года.

Теперь обязанности мэра временно исполняет Терехов как секретарь горсовета. В прокуратуре проверяют, не была ли электронная подпись Кернеса при выдвижении Терехова на эту должность подделана.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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