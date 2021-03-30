Дуэйна Джонсона признали самой высокооплачиваемой звездой в Instagram

Голливудского актера и рестлера Дуэйна Джонсона назвали самой высокооплачиваемой знаменитостью в Instagram. Ему удалось обойти Кайли Дженнер и Криштиану Роналду, занявших в этом списке второе и третье места.

Так, чтобы Дуэйн Джонсон, знаменитый по фильмам «План игры» и «Форсаж-5», опубликовал рекламный пост, ему придется заплатить более одного миллиона долларов. В свою очередь Кайли Дженнер может разместить пост рекламного характера за 986 тысяч долларов, а футболист Криштиану Роналду — за 889 тысяч долларов.

Список самых высокооплачиваемых звезд в Instagram составлял сетевой ресурс Hopper HQ. Кроме вышеуказанных знаменитостей в рейтинг вошли Ким Кардашьян, Ариана Гранде, Селена Гомес, Бейонсе, Джастин Бибер, Тейлор Свифт и футболист Неймар. Все они размещают рекламу и получают за свои публикации в размере от 858 000 до 704 000 долларов.

Стоит напомнить, что вчера Дуэйн Джонсон анонсировал дату премьеры своего нового фильма «Черный Адам». На большие экраны он выйдет 29 июля 2022 года.

Источник: peopletalk.ru