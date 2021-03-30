 

По новому стандарту: в Москве реконструировали еще две поликлиники

30.03.2021, 18:30, Разное
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Градоначальник посетил филиал № 4 городской поликлиники №22 на улице Ремизова в Котловке. Отремонтирован старый корпус, обновлен фасад здания, внутренняя отделка, перечислил Собянин.

“Логистика для пациентов и врачей совершенно другая, полная замена оборудования», — сказал мэр.

Собянин напомнил, что после реконструкции каждая московская поликлиника переходит на новый стандарт работы. Врачи распределены по кабинетам так, что очередей собирается меньше, а ожидание стало комфортнее.

Пациенты с признаками инфекционных заболеваний входят в поликлинику через отдельный фильтр-бокс. Благодаря этому потоки заболевших и здоровых разделяются.

Обновленные поликлиники оснащены современным диагностическим оборудованием. Для посетителей созданы зоны ожидания с кондиционерами, мягкими диванами, телевизорами. Для врачей и медсестер – уютные комнаты отдыха.

В планах мэрии – обновить еще 137 районных поликлиник до 2024 года. Сейчас ремонтируют 85 зданий, из них 11 уже готовы. Еще 30 поликлиник реконструируют до конца текущего года.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов сообщил, что городе построят 24 медучреждения в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Речь идет о детских и взрослых поликлиниках, подстанциях скорой помощи, инфекционных и лечебно-диагностических комплексах.

В Москве с 2011 года построили около 100 объектов здравоохранения – поликлиник, корпусов больниц, подстанций скорой помощи. В следующие несколько лет начнется возведение еще около 40 медучреждений.



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