Эксперты рассказали, как защитить деньги и персональные данные от киберпреступников

Подозрительные сообщения или звонки с незнакомого номера с предложением перевести деньги на «безопасный счет» или «выгодно» инвестировать средства должны насторожить абонента, потому что на связи могут быть мошенники, рассказали эксперты Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Подмосковья.

«Следует насторожиться, если на вас выходят сами. Например, вам звонит незнакомец, присылает СМС-сообщение, электронное письмо или ссылку в мессенджере. Кем бы он ни представился – сотрудником банка, полиции или магазина – это повод насторожиться, так как он является инициатором контакта и ему что-то от вас нужно. Помните, что номер, который высвечивается при входящем вызове, можно подменить, аккаунты или сайты известных людей или организаций – подделать», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

Чаще всего схемы мошенничества связаны с финансами, то есть злоумышленники или предлагают перевести деньги на «безопасный счет», оплатить «страховку для получения кредита» или «очень выгодно» инвестировать сбережения.

«Мошенники всегда торопят, чтобы не дать вам времени обдумать ситуацию. Ситуация, в которой вам не дают права выбора и заставляют немедленно действовать – подозрительна. Если чувствуете психологический дискомфорт, лучше сразу же прекращайте общение. На все ваши расспросы у обманщиков есть заготовленные ответы, которые только нагнетают обстановку», – пояснили в управлении.

Зачастую злоумышленники пытаются вывести жертву из равновесия, поэтому они сообщают, например, о внезапном выигрыше, но взамен предлагают «оплатить взнос» и ввести данные банковской карты.

«Помните, что настоящий сотрудник банка никогда не спросит секретные реквизиты карты, ПИН-коды и пароли. Только мошенники будут стремиться подобрать «ключ» к деньгам на ваших счетах: выведать конфиденциальные данные вашей карты (срок действия и три цифры с ее обратной стороны), логины и пароли к личному кабинету», – добавили в ведомстве.

Глава ГУРБ Подмосковья, зампред облправительства Роман Каратаев подчеркнул, что ведомство каждый день проводит мониторинг новых видов мошенничества, в том числе появляющихся в других регионах.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал создать выверенную стратегию по борьбе с киберпреступностью, которая должна позволять прогнозировать ситуацию.