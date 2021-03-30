 

Россияне будут получать результаты тестов на COVID-19 на портале госуслуг

30.03.2021, 18:12, Разное
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Данные о результатам будут передаваться по защищенным каналам от организаций, которые проводят анализы, в специальный референс-центр Роспотребнадзора и после этого — в личный кабинет. На мобильных устройствах информация будет отображаться в виде специального QR-кода для удобства считывания. Кроме того, в личном кабинете на госуслугах появится еще одна важная опция: возможность загрузить данные о вакцинации для предъявления по месту требования.

Как уточняют в правительстве, решение о возможности получения информации о результатах анализа и вакцинации приняты по итогам пилотного проекта по обработке данных о тестах, который стартовал в ноябре прошлого года.

«Ожидается, что новый механизм сэкономит время при получении результатов, снизит количество поддельных справок, а также избавит граждан от необходимости самостоятельно отправлять результаты в Роспотребнадзор по возвращении из-за границы», — сообщили в правительстве.

С января 2021 года на портале госуслуг стали доступны сертификаты о вакцинации, которые получает каждый получивший прививку от COVID-19. Для получения «иммунного паспорта» не требуется никаких справок, все данные загружаются автоматически. Предполагается, что эта мера поможет гражданам в любое время по необходимости предоставлять полную информацию о вакцинации. Кроме того, такой сертификат невозможно подделать.



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