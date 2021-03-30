За экс-главу департамента “ПриватБанка” Конопкину, которую подозревают в растрате, внесли 2,7 млн грн залога

За бывшую начальницу департамента поддержки межбанковских операций казначейства “ПриватБанка” Надежду Конопкину, которую подозревают в растрате, внесли залог в размере 2,7 млн грн. Об этом спикер Высшего антикоррупционного суда Украины Олеся Чемерис сообщила “Экономической правде”.

“За бывшую сотрудницу национализированного банка внесли залог. Залог внесен в полном объеме, определенном постановлением, то есть 2 млн 744 тыс. 430 грн”, – сказала пресс-секретарь ВАКС.

Когда подозреваемая выйдет из СИЗО, не сообщается.

Конопкину и других бывших руководителей финучреждения подозревают в растрате средств банка перед его национализацией.

23 февраля детективы НАБУ сообщили трем бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка” о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь идет о бывшем замглавы правления “ПриватБанка” Владимире Яценко, экс-главе правления финучреждения Александре Дубилете и бывшей руководительнице департамента финансового менеджмента банка Елене Бычихиной.

ВАКС в ночь на 25 февраля арестовал Яценко до 22 апреля включительно. В тот же день он вышел под залог в 52,2 млн грн, на него возложен ряд обязательств, среди которых – не общаться с определенными судом лицами, носить электронный браслет, сдать загранпаспорта.

15 марта глава Офиса генерального прокурора Украины (ОГП) Ирина Венедиктова подписала три сообщения о подозрении бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка” – экс-главе правления финучреждения Александру Дубилету, экс-замглавы правления Людмиле Шмальченко, а также Конопкиной. Их подозревают в растрате $314,9 млн, или 8,2 млрд грн (по тогдашнему курсу Национального банка Украины), отмечал пресс-центр ОГП.

По данным следствия, в декабре 2016 года, накануне национализации, бывшие руководители “ПриватБанка” подделали документы, внеся изменения в электронную систему банка за предыдущие даты, и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала его на 155 млрд грн. Ранее банк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

В декабре 2017 года “ПриватБанк” подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций. Бывшие собственники, в свою очередь, оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. Национальный банк Украины это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

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