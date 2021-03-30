 

За экс-главу департамента “ПриватБанка” Конопкину, которую подозревают в растрате, внесли 2,7 млн грн залога

30.03.2021, 17:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За бывшую начальницу департамента поддержки межбанковских операций казначейства “ПриватБанка” Надежду Конопкину, которую подозревают в растрате, внесли залог в размере 2,7 млн грн. Об этом спикер Высшего антикоррупционного суда Украины Олеся Чемерис сообщила “Экономической правде”.

“За бывшую сотрудницу национализированного банка внесли залог. Залог внесен в полном объеме, определенном постановлением, то есть 2 млн 744 тыс. 430 грн”, – сказала пресс-секретарь ВАКС.

Когда подозреваемая выйдет из СИЗО, не сообщается.

Конопкину и других бывших руководителей финучреждения подозревают в растрате средств банка перед его национализацией.

23 февраля детективы НАБУ сообщили трем бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка” о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь идет о бывшем замглавы правления “ПриватБанка” Владимире Яценко, экс-главе правления финучреждения Александре Дубилете и бывшей руководительнице департамента финансового менеджмента банка Елене Бычихиной.

ВАКС в ночь на 25 февраля арестовал Яценко до 22 апреля включительно. В тот же день он вышел под залог в 52,2 млн грн, на него возложен ряд обязательств, среди которых – не общаться с определенными судом лицами, носить электронный браслет, сдать загранпаспорта. 

15 марта глава Офиса генерального прокурора Украины (ОГП) Ирина Венедиктова подписала три сообщения о подозрении бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка” – экс-главе правления финучреждения Александру Дубилету, экс-замглавы правления Людмиле Шмальченко, а также Конопкиной. Их подозревают в растрате $314,9 млн, или 8,2 млрд грн (по тогдашнему курсу Национального банка Украины), отмечал пресс-центр ОГП.

По данным следствия, в декабре 2016 года, накануне национализации, бывшие руководители “ПриватБанка” подделали документы, внеся изменения в электронную систему банка за предыдущие даты, и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала его на 155 млрд грн. Ранее банк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

В декабре 2017 года “ПриватБанк” подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций. Бывшие собственники, в свою очередь, оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. Национальный банк Украины это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / Ни доказательств вины, ни ущерба, ни пострадавших – САП объяснила, почему дело “Роттердам плюс” закрыто

19.03 / Мнения: Мораль и нравственность организаторов толерантных репрессий

15.02 / “Скорее всего, у нас будет двойня”. Победитель “Танцев со звездами” рассказал о будущем отцовстве

27.01 / Посольству США вручили ноту из-за распространения фейков о протестах в России

25.10 / Полиция возбудила 18 уголовных дел в день выборов на Украине

04.09 / Экономика: «Сила Сибири-2» застрахует Газпром от проблем в Европе

24.06 / 21-летняя экс-футболистка “Интера” и “Милана” насмерть разбилась на скутере

21.08 / “Ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию”. Шмыгаль спрогнозировал курс гривны в 2020 году

13.02 / На процессе по импичменту Трампу решили не допрашивать свидетелей

17.03 / FP – у Пхеньяна есть оружие пострашнее ракет — и это его хакеры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)