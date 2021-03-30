В Винницкой области нетрезвый водитель насмерть сбил двоих малолетних детей

30 марта в селе Росоша Винницкой области 20-летний водитель сбил двух детей, которые катались на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Авария произошла около 13.00. По предварительной информации следствия, 20-летний водитель Skoda сбил двух мальчиков в возрасте шести и семи лет, которые на велосипеде переезжали через дорогу. В результате аварии водитель иномарки съехал в кювет, где его автомобиль загорелся

От полученных телесных повреждений дети погибли на месте происшествия. Нетрезвый водитель авто не пострадал.

Следствие открыло уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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